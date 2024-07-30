"Я маю те, чого хочуть люди": сексуальні олімпійці реєструються на OnlyFans, щоб швидко заробити

Спортсмени їдуть на Олімпіаду не тільки по перемоги чи заради участі у найбільшому світовому змаганні, але і щоб заробити грошей. І, як виявилося, іноді знаходять для цього неординарні способи.

Низка відомих олімпійців приєдналися до платформи OnlyFans, адже переконані, що це простий спосіб заробити додаткові гроші. Передовсім завдяки значному колу своїх шанувальників, які можуть підписатися на їхні профілі.

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Олімпійські спортсмени долучаються до OnlyFans

Британський стрибун у воду Джек Лафер, учасник Олімпіади-2024 в Парижі, викликав шалений ажіотаж, коли відкрив свій акаунт на OnlyFans. Він бере 10 доларів на місяць за доступ до свого еротичного контенту.

Очевидно, я маю те, що потрібно людям. І я з радістю зароблю на цьому гроші,

– заявив 29-річний спортсмен журналістам.

Лафер каже, що сайт допомагає доповнити відносно невеликий дохід, який він має від спортивних досягнень. Хоча чоловік "у трійці найкращих у світі", та заробляє лише 28 000 фунтів стерлінгів на рік.

Джек Лафер, учасник Олімпіади-2024 в Парижі / Фото з інстаграму спортсмена

Утім, Джек не сказав, який саме дохід залучає від свого акаунту OnlyFans. Який, до слова, не містить повної фронтальної оголеності, а лише контент у плавках, трусах, боксерах тощо. Плюс – можливість поспілкуватися зі спортсменом особисто.

Ноа Вільямс за прикладом Лафера долучився до створення відвертого контенту / Фото з інстаграму спортсмена

Кілька членів команди Лафера також занурилися у створення контенту, як-от 24-річний Ноа Вільямс, 27-річний Деніел Гудфеллоу і 26-річний Меті Лі. Вони діляться збудливим, але не відвертим контентом. Лі, скажімо, бере 20 доларів на місяць, але наголошує, що він дайвер, а не порнозірка.

Меті Лі серед тих, хто приєднався до платформи OnlyFans / Фото з інстаграму спортсмена

У Парижі не бракує сексуальних олімпійців, і не тільки британці хизуються тілами перед підписниками. До прикладу, новозеландський веслувальник Роббі Менсон створив акаунт з "ексклюзивним контентом, що зі смаком досліджує межі, серед яких і художні зображення оголеності".

Роббі Менсон із Нової Зеландії теж створив акаунт з "ексклюзивним контентом" / Фото з інстаграму спортсмена

OnlyFans став фінансовим рятівником і для деяких колишніх олімпійців. Зірка шорт-треку Еліза Крісті, яка брала участь у трьох зимових Олімпійських іграх, каже, що акаунт "врятував їй життя" після завершення кар'єри 3 роки тому.

Еліза Крісті каже, що OnlyFans буквально врятував її життя / Фото з інстаграму спортсменки

Я втратила свій будинок і працювала на трьох роботах на той час. OnlyFans повернув мене з дуже темного місця, і тепер я використовую його позитивно,

– розповіла вона.

Причім вона також не поширює контент з рейтингом "Х". Люди взаємодіють з Елізою, цікавляться її життям, розпитують про спорт і фітнес тощо. Жінка переконана, що на платформі нікого не примушують робити те, чого ви не хочете, а отже – "ви можете використовувати її так, як вам хочеться".