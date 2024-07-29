Одной из самых известных является традиция зажжения олимпийского огня, история которой длится с 1936 года поныне, хоть и с перерывами. Так же наличие памятных талисманов на каждой Олимпиаде стало хорошей привычкой уже много лет и Игр назад.

Смотрите также Олимпийская мода 2024: вот подборка 10 самых красивых национальных сборных в их форме

Чем по смыслу являются талисманы Олимпийских игр

С начала своей истории талисманы Олимпийских игр были призваны представлять культуру, историю и главные ценности городов, принимающих эти важные мировые соревнования. То есть они являются не только развлечением, коммерческим продуктом, но и посланием, поскольку они функционируют как своеобразные культурные послы идентичности определенной территории. Именно поэтому каждый из талисманов рассказывает некую историю, и все они оставили свой след в наследии Олимпиад.

Впервые талисман появился на Олимпийских играх в 1968 году во французском Гренобле. Тогда это был маленький человечек на лыжах в оригинальной позе – Шусс. Он был главным героем многочисленных сувенирных изделий, таких как брелки, значки, магниты, часы и даже надувные игрушки. Интересно, что создавали его в спешке, буквально – за одну ночь.

Летние олимпийские талисманы / Изображения МОК

Талисманы всех летних Олимпийских игр

Мюнхен 1972 – Уолди. Такса, олицетворяющая выносливость, ловкость и упорство.

Такса, олицетворяющая выносливость, ловкость и упорство. Монреаль 1976 – Амик. Бобер, символ промышленности и трудолюбия в Канаде.

Бобер, символ промышленности и трудолюбия в Канаде. Москва 1980 – Миша. Медведь, олицетворяющий силу и дружбу.

Медведь, олицетворяющий силу и дружбу. Лос-Анджелес 1984 – Сэм. Лысый орел, национальный символ США, олицетворяющий патриотизм и свободу.

Лысый орел, национальный символ США, олицетворяющий патриотизм и свободу. Сеул 1988 – Ходори. Тигр, символизирующий гостеприимство и дружелюбие корейского народа.

Тигр, символизирующий гостеприимство и дружелюбие корейского народа. Барселона 1992 – Коби. Каталонская собака породы гос-д'атура, олицетворяющая современность и открытость Барселоны.

Каталонская собака породы гос-д'атура, олицетворяющая современность и открытость Барселоны. Атланта 1996 – Иззи. Абстрактный персонаж, представляющий энергию и инновации.

Абстрактный персонаж, представляющий энергию и инновации. Сидней 2000 – Олли, Сид и Милли. Олли – птица, символизирующая окружающую среду, Сид – утконос, обозначающий австралийский дух, а Милли – разновидность ежика, знаменующая мудрость тысячелетий.

Олли – птица, символизирующая окружающую среду, Сид – утконос, обозначающий австралийский дух, а Милли – разновидность ежика, знаменующая мудрость тысячелетий. Афины 2004 – Афина и Февос. Вдохновленные античными куклами, они представляют историческое наследие и связь с древними Олимпийскими играми.

Вдохновленные античными куклами, они представляют историческое наследие и связь с древними Олимпийскими играми. Пекин 2008 – Бейбэй, Цзинцзин, Хуаньхуань, Иньинь и Нини. Это рыба, символизирующая процветание, панда – счастье, огонь – страсть, тибетская антилопа – здоровье, и ласточка – знак удачи.

Это рыба, символизирующая процветание, панда – счастье, огонь – страсть, тибетская антилопа – здоровье, и ласточка – знак удачи. Лондон 2012 – Венлок. Вымышленный персонаж, вдохновленный каплями стали с Болтонского сталелитейного завода, представляющий промышленное наследие Великобритании.

Вымышленный персонаж, вдохновленный каплями стали с Болтонского сталелитейного завода, представляющий промышленное наследие Великобритании. Рио 2016 – Винисиус. Вымышленное животное, вдохновленное дикой природой Бразилии, символизирующее разнообразие и энергию страны.

Вымышленное животное, вдохновленное дикой природой Бразилии, символизирующее разнообразие и энергию страны. Токио 2020 – Мирайтова. Футуристический персонаж, имя которого сочетает японские слова "будущее" и "вечность".

Футуристический персонаж, имя которого сочетает японские слова "будущее" и "вечность". Париж 2024 – Фриги. Его форма основана на традиционных маленьких фригийских шляпках, предмете одежды, который является символом свободы.

Зимние олимпийские талисманы / Изображения МОК

Талисманы всех зимних Олимпиад