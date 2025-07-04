4 июля, 06:27
Если эти 10 знаков на панели заставляют вас паниковать – прекратите: а вот как надо действовать
Основні тези
- Статья объясняет 10 распространенных индикаторов на панели приборов автомобиля, которые могут вызвать тревогу у водителей, и как на них реагировать.
- Это сигналы об уровне топлива, перегреве двигателя, Check Engine, давлении масла, проблемах с аккумулятором, давлении в шинах, проблемах с тормозами, ABS, SRS и ESP.
Некоторые индикаторы на панели приборов вашего автомобиля могут тревожить на дороге. Особенно при отсутствии соответствующего опыта.
Но не надо паниковать, увидев какой-то красный символ – просто знайте, как в таких ситуациях реагировать. Вот о 10 самых распространенных и расскажем на 24 Канале благодаря Car and Driver.
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Объясняем 10 самых распространенных знаков на панели приборов, которые пугают водителей
- Низкий уровень горючего. Засветилась лампочка бензобака? Не переживайте, большинство автомобилей могут проехать еще 50 – 80 километров после загорания индикатора. Спокойно выберите заправку, ближайшую или любимую, но и уменьшите расход топлива – например, выключив кондиционер и едучи плавно.
- Перегрев двигателя. Красный термометр на панели? Это сигнал о перегреве. Здесь реагируйте сразу – немедленно выключите кондиционер, включите обогреватель, чтобы отвести тепло, и остановитесь в безопасном месте. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, когда остынет сам двигатель.
- Check Engine. Если вы увидели этот знак, следует определить, произошли ли мелкие неполадки, или же серьезные проблемы. То есть не игнорируйте, но и не паникуйте. В этой ситуации понадобится диагностический сканер, если есть, или обращение в СТО.
- Низкое давление масла. Красная лампочка масла – важный тревожный сигнал. Реагируйте спокойно, но быстро – остановитесь, проверьте уровень масла и долейте, если нужно. Если проблема не исчезает, придется обратиться к механикам.
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- Проблема с аккумулятором. Индикатор батареи может указывать на проблемы с электричеством. По меньшей мере, проверьте клеммы аккумулятора, но здесь тоже стоит поехать к специалистам.
- Низкое давление в шинах. Светится значок шины? Проверьте давление во всех колесах манометром и подкачайте до рекомендованного уровня.
- Проблема с тормозами. Здесь особое внимание – красный знак тормозов требует немедленной остановки. Проверьте уровень тормозной жидкости и состояние тормозных колодок.
- ABS (антиблокировочная система). Если горит ее индикатор, это значит, что тормоза работают, но в системе могут быть какие-то неисправности. Так что надо ехать в СТО.
- SRS (подушки безопасности). Этот индикатор сигнализирует о проблеме с подушками безопасности. Это не влияет на движение, но, сами понимаете, откладывать диагностику не стоит.
- ESP (системы стабилизации). Индикатор системы стабилизации может загораться на скользкой дороге. Если он не гаснет – проверьте датчики.
В общем, оставайтесь спокойным в любой ситуации. Изучите инструкцию к автомобилю и регулярно обслуживайте машину, чтобы избежать неожиданных проблем.