Ведь он очень ярко показывает, на что на самом деле способна "сила стрижки". Показывает, раз за разом превращая мужчин в совершенно других – улучшенных версий себя.

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Барбер постриг парня и превратил его в совершенно нового человека

Можно ли вскружить головы людям своей новой прической? В тиктоке канадский барбер mysterio.taperologist постоянно доказывает своими клипами, что можно. Ведь стрижка, безусловно, способна изменить весь внешний вид человека.

И вот барбер ошеломил зрителей своей новой трансформацией клиента. Он сделал для одного счастливого парня нечто похожее на укладку века.

В вирусном видео, что имеет уже около 300 тысяч лайков, вы можете увидеть, как клиент сначала щеголяет длинными волосами и очками. А через несколько секунд его уже практически не узнать – он имеет элегантную стрижку с крутым пробором набок.

Парень в клипе буквально излучает удовольствие: смотрите видео трансформации от mysterio.taperologist

В комментариях к видео люди традиционно не могут поверить, что это один и тот же человек. Но в целом поклонники засыпают барбера комплиментами – за то, что он "спас очень много жизней" своим мастерством.