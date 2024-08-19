Адже він дуже яскраво показує, на що насправді здатна "сила стрижки". Показує, раз за разом перетворюючи чоловіків на геть інших – покращених версій себе.

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Барбер постриг хлопця і перетворив його на абсолютно нову людину

Чи можна закрутити голови людям своєю новою зачіскою? У тіктоці канадський барбер mysterio.taperologist постійно доводить своїми кліпами, що можна. Адже стрижка, безумовно, здатна змінити весь зовнішній вигляд людини.

І от барбер приголомшив глядачів своєю новою трансформацією клієнта. Він зробив для одного щасливого хлопця дещо схоже на укладку століття.

У вірусному відео, що має вже близько 300 тисяч вподобань, ви можете побачити, як клієнт спочатку хизується довгим волоссям та окулярами. А за кілька секунд його вже практично не впізнати – він має елегантну стрижку з крутим проділом набік.

Хлопець у кліпі буквально випромінює задоволення: дивіться відео трансформації від mysterio.taperologist

У коментарях до відео люди традиційно не можуть повірити, що це одна і та сама людина. Але загалом шанувальники засипають барбера компліментами – за те, що він "врятував дуже багато життів" своєю майстерністю.