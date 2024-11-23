7 советов от Гарварда для успешных силовых тренировок

Силовые тренировки имеют важное значение для здоровья и долголетия. И Гарвард знает, как делать их хорошо и безопасно.

При этом важно добавить силовые тренировки в свой еженедельный план, и делать их по крайней мере 2 – 3 дня в неделю. Что еще следует знать – пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Как сделать силовые тренировки успешными: ключи от Гарвардского университета

Силовые – это тип тренировок, которые выполняют преимущественно с отягощениями, штангой, резинками, но можно и только с собственным весом. Цель – укрепить мышцы и защитить их от потери массы с возрастом.

По данным Healthline, силовые тренировки также помогают эффективнее сжигать калории, набираться силы, снижать риск травм, улучшать здоровье сердца, контролировать уровень сахара в крови, иметь лучшую подвижность и гибкость и тому подобное. А силовые тренировки в сочетании с кардиотренировками являются отличным способом продления жизни и поддержания ее хорошего качества.

Как сделать эти тренировки безопасными, эффективными и более успешными? Гарвардский университет дает ответ и называет 7 ключей.

Важно добавить силовые тренировки в свой еженедельный план и выполнять их правильно / Фото pressfoto@freepik

Делайте 10 минут разминки (например, ходьбы) перед тренировкой и 10 минут (с растяжками) после нее.

(например, ходьбы) перед тренировкой и 10 минут (с растяжками) после нее. Помните, что самым важным является не вес, а правильное выполнение упражнения.

упражнения. Следите за темпом , чтобы контролировать свои движения. Считайте на спусках, остановках и подъемах, не полагайтесь на момент.

, чтобы контролировать свои движения. Считайте на спусках, остановках и подъемах, не полагайтесь на момент. Обратите внимание на свое дыхание . Выдыхайте, когда работаете против сопротивления, и вдыхайте, когда отпускаете.

. Выдыхайте, когда работаете против сопротивления, и вдыхайте, когда отпускаете. Увеличивайте вес и сопротивление медленно и постепенно , чтобы убедиться, что вы имеете правильный вес, но все еще можете бросить вызов мышцам.

, чтобы убедиться, что вы имеете правильный вес, но все еще можете бросить вызов мышцам. Работайте над всеми основными группами мышц не менее 2 – 3 раз в неделю. Последовательность важна.

основными группами мышц не менее 2 – 3 раз в неделю. Последовательность важна. Давайте мышцам отдохнуть, не тренируйте одну и ту же группу 2 дня подряд и не жертвуйте временем на восстановление.

Чтобы иметь хорошие результаты, конечно, также важно достаточно спать, правильно питаться и пить, управлять стрессом и тому подобное.

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