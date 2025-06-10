ВОЗ советует заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, но есть исследования, которые советуют это количество сделать гораздо больше. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

Смотрите также Возьмите гири – они дают результат: вот упражнения, которые помогут вам сформировать стальной пресс

Действительно ли нужно заниматься физическими упражнениями ежедневно

Регулярные тренировки формируют привычку и дают лучшие результаты, но это само по себе не означает, что это надо обязательно делать каждый день. Более того, очень важно делать между тренировками перерывы.

Такой отдых помогает восстановиться и предотвращает усталость мышц. А еще позволяет мышцам адаптироваться, что необходимо для их постепенного развития. Но сколько этих перерывов должно быть? Healthline пишет, что:

1 день отдыха в неделю является очень желательным.

2 дня – вполне нормально.

3 уже может быть много, но не для всех – здесь надо учитывать индивидуальные особенности.

Так что идеально тренироваться 4 – 6 дней в неделю.

Эксперты также говорят, что не следует проводить 2 интенсивные тренировки подряд и не следует тренировать одну и ту же группу мышц без дня отдыха. Однако дней отдыха не должно быть много, и они не должны быть полностью лишены активности.

Регулярные тренировки дают лучшие результаты, но какой должна быть их эффективная периодичность? / Фото YuliiaKa@freepik

Как оставаться активным в дни отдыха? Вот советы: