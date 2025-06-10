ВООЗ радить займатися фізичними вправами щонайменше 150 хвилин на тиждень, але є дослідження, які радять цю кількість зробити набагато більшою. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Чи дійсно потрібно займатися фізичними вправами щодня

Регулярні тренування формують звичку та дають кращі результати, але це само по собі не означає, що це треба обов'язково робити щодня. Ба більше, дуже важливо робити між тренуваннями перерви.

Такий відпочинок допомагає відновитися і запобігає втомі м'язів. А ще дозволяє м'язам адаптуватися, що необхідно для їхнього поступового розвитку. Але скільки цих перерв має бути? Healthline пише, що:

1 день відпочинку на тиждень є дуже бажаним.

2 дні – цілком нормально.

3 вже може бути забагато, але не для всіх – тут треба враховувати індивідуальні особливості.

Тож ідеально тренуватися 4 – 6 днів на тиждень.

Експерти також кажуть, що не слід проводити 2 інтенсивні тренування поспіль та не слід тренувати одну і ту саму групу м'язів без дня відпочинку. А проте днів відпочинку не має бути багато, і вони не мають бути повністю позбавленими активності.

Регулярні тренування дають кращі результати, але якою має бути їхня ефективна періодичність? / Фото YuliiaKa@freepik

Як залишатися активним у дні відпочинку? Ось поради: