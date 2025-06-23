Если люди начинают такие отношения, значит, они их устраивают. Но со временем обычно возникает критическая проблема24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Что такое ситуэйшеншип и в чем главная проблема таких отношений

Когда люди попадают в ситуэйшеншип, они имеют все то же, что и другие пары – переписываются, любят, даже строят эмоциональную связь. Но – они не пара, а на людях так вообще похожи на незнакомцев, максимум на друзей.

Эти люди не публикуют чего-то общего в соцсетях, не знакомят друг друга с друзьями или родственниками, контактируют прерывисто и никогда не углубляются в эмоции друг друга. Буквально – не имеют друг перед другом никаких обязательств.

И это нельзя считать чем-то плохим, если оба на это согласились. Но часто впоследствии возникает проблемка – кто-то в паре может начать испытывать более глубокие эмоции, и ситуация становится несправедливой для него, вызывает тревогу и неуверенность.

Тем не менее человек продолжает оставаться в этих ситуационных отношениях. Почему? Потому что в этом видит единственный способ удержать другого человека в своей жизни, при этом надеясь, что когда-то и изменит свое мнение.

Так формируется зависимость. Даже несмотря на то, что и другой человек на самом деле не является кем-то, на кого можно положиться или с кем можно делиться своими переживаниями.

ситиэшеншипОтношения без обязательств в начале могут быть комфортными, но потом возникает проблема / Фото yanalya@freepik

Как понять, что время выходить из отношений без обязательств

В любых отношениях можно заметить определенные тревожные сигналы, которые указывают нам, что время их завершить. В ситуативных отношениях такие признаки также есть:

  • Если человек не проявляет никакого интереса к вашей жизни.
  • Если только вы хотите видеться или оставаться вместе.
  • Если вы чувствуете одиночество.
  • Если вы чувствуете, что нуждаетесь в более глубокой связи.
  • Если вы изображаете из себя не себя из-за страха потери.
  • Если единственная причина, почему вы вместе – это надежда, что со временем все как-то изменится, а не то, что вам хорошо именно сейчас.
  • Если человек избегает разговоров о "нас".
  • Если это нестабильные отношения и вы чувствуете себя в них неуверенно.

Итак, если вы узнаете в этом себя, то, даже если действительно у вас есть чувства к человеку, придется признать, что ничего из этих отношений не получится. Конечно, следует попробовать с ним откровенно об этом поговорить – и если эта попытка будет напрасной, вы должны уйти.