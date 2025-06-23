Якщо люди починають такі стосунки, отже, вони їх влаштовують. Але з часом зазвичай виникає критична проблема – 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.
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Що таке сітуейшеншип і в чому головна проблема таких стосунків
Коли люди потрапляють у сітуейшеншип, вони мають все те саме, що й інші пари – листуються, кохаються, навіть будують емоційний зв'язок. Але – вони не є парою, а на людях так взагалі скидаються на незнайомців, щонайбільше на друзів.
Ці люди не публікують чогось спільного у соцмережах, не знайомлять одне одного з друзями чи родичами, контактують переривчасто та ніколи не заглиблюється в емоції одне одного. Буквально – не мають одне перед одним жодних зобов'язань.
І це не можна вважати чимсь поганим, якщо обоє на це погодилися. Та часто згодом виникає проблемка – хтось у парі може почати відчувати глибші емоції, і ситуація стає несправедливою для нього, спричиняє тривогу та невпевненість.
А проте людина продовжує залишатися в цих ситуаційних стосунках. Чому? Бо в цьому бачить єдиний спосіб утримати іншу людину у своєму житті, при цьому сподіваючись, що колись та змінить свою думку.
Так формується залежність. Навіть попри те, що та інша людина насправді не є кимсь, на кого можна покластися або з ким можна ділитися своїми переживаннями.
Стосунки без зобов'язань на початку можуть бути комфортними, але потім виникає проблема / Фото yanalya@freepik
Як зрозуміти, що час виходити зі стосунків без зобов'язань
У будь-яких стосунках можна помітити певні тривожні сигнали, які вказують нам, що час їх завершити. У ситуативних стосунках такі ознаки також є:
- Якщо людина не виявляє жодного інтересу до вашого життя.
- Якщо тільки ви хочете бачитися або залишатися разом.
- Якщо ви відчуваєте самотність.
- Якщо ви відчуваєте, що потребуєте глибшого зв'язку.
- Якщо ви вдаєте з себе не себе через страх втрати.
- Якщо єдина причина, чому ви разом – це надія, що згодом все якось зміниться, а не те, що вам добре саме зараз.
- Якщо людина уникає розмов про "нас".
- Якщо це нестабільні стосунки та ви почуваєтеся в них невпевнено.
Отже, якщо ви впізнаєте у цьому себе, то, навіть якщо дійсно маєте почуття до людини, доведеться визнати, що нічого з цих стосунків не вийде. Звісно, слід спробувати з нею відверто про це поговорити – та якщо ця спроба буде марною, ви повинні піти.