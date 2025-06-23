Якщо люди починають такі стосунки, отже, вони їх влаштовують. Але з часом зазвичай виникає критична проблема – 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Що таке сітуейшеншип і в чому головна проблема таких стосунків

Коли люди потрапляють у сітуейшеншип, вони мають все те саме, що й інші пари – листуються, кохаються, навіть будують емоційний зв'язок. Але – вони не є парою, а на людях так взагалі скидаються на незнайомців, щонайбільше на друзів.

Ці люди не публікують чогось спільного у соцмережах, не знайомлять одне одного з друзями чи родичами, контактують переривчасто та ніколи не заглиблюється в емоції одне одного. Буквально – не мають одне перед одним жодних зобов'язань.

І це не можна вважати чимсь поганим, якщо обоє на це погодилися. Та часто згодом виникає проблемка – хтось у парі може почати відчувати глибші емоції, і ситуація стає несправедливою для нього, спричиняє тривогу та невпевненість.

А проте людина продовжує залишатися в цих ситуаційних стосунках. Чому? Бо в цьому бачить єдиний спосіб утримати іншу людину у своєму житті, при цьому сподіваючись, що колись та змінить свою думку.

Так формується залежність. Навіть попри те, що та інша людина насправді не є кимсь, на кого можна покластися або з ким можна ділитися своїми переживаннями.

Стосунки без зобов'язань на початку можуть бути комфортними, але потім виникає проблема / Фото yanalya@freepik

Як зрозуміти, що час виходити зі стосунків без зобов'язань

У будь-яких стосунках можна помітити певні тривожні сигнали, які вказують нам, що час їх завершити. У ситуативних стосунках такі ознаки також є:

Якщо людина не виявляє жодного інтересу до вашого життя.

Якщо тільки ви хочете бачитися або залишатися разом.

Якщо ви відчуваєте самотність.

Якщо ви відчуваєте, що потребуєте глибшого зв'язку.

Якщо ви вдаєте з себе не себе через страх втрати.

Якщо єдина причина, чому ви разом – це надія, що згодом все якось зміниться, а не те, що вам добре саме зараз.

Якщо людина уникає розмов про "нас".

Якщо це нестабільні стосунки та ви почуваєтеся в них невпевнено.

Отже, якщо ви впізнаєте у цьому себе, то, навіть якщо дійсно маєте почуття до людини, доведеться визнати, що нічого з цих стосунків не вийде. Звісно, слід спробувати з нею відверто про це поговорити – та якщо ця спроба буде марною, ви повинні піти.