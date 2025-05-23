Это Елизавета Романова, уроженка Польши, пишет New York Post. І 24 Канал перескажет для вас ее советы.

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Они заметают следы: эскортница назвала тонкие признаки изменников

Вы взаимодействуете с человеком, хотите ближе познакомиться, но имеете сомнения, не ждет ли его или ее кто-то дома?

Елизавета советует прежде всего обратить внимание, естественно, на очевидное – кольцо или след от него, а затем и на скрытые признаки. Один из них – упаковка сумки со сменной одеждой.

Некоторые клиенты появляются в одном наряде, потом переодеваются на время нашей встречи, а перед уходом переодеваются обратно, чтобы никто не почувствовал запаха моих духов или других следов нашей встречи,

– рассказывает она.

Второй признак – это изменение расписания. "Многие мои клиенты вспоминают, что они сказали партнеру, что находятся на "рабочих пьянках" или "встречах в последнюю минуту", – говорит Елизавета.

Во время физического контакта клиент-предатель часто просит Романову быть осторожной, чтобы она "не оставляла никаких следов, даже на закрытых участках тела".

Опытная эскортница поделилась советами по распознаванию изменников / Фото freepik

Еще одним неожиданным признаком измены является перемены в спальне. Дело в том, что некоторые люди становятся более возбужденными для секса со своим партнером после встречи с эскортом. То есть дома вдруг становятся более авантюрными, предлагают эксперименты.

Если же не брать во внимание физические отношения, посмотрите на другие тонкие признаки – эмоциональной измены.

Некоторые относятся к нашим сессиям как к терапии и рассказывают, как они чувствуют отдаление от своего партнера,

– говорит она.

Не очень заметным признаком является то, как ваш любимый человек обращается со своим телефоном. "Если кто-то внезапно меняет свой пароль, начинает отвечать на звонки в другой комнате или охраняет свой телефон, это может быть признаком того, что он не просто "занят", – объяснила женщина.

Клиенты Романовой часто повторяют во время общения, что не хотят, чтобы с ними связывались в определенное время. Или забывают о времени встречи, потому что удалили сообщение.