В том числе и о том, сколько сна – достаточно. 24 Канал со ссылкой на GQ пишет об этом подробнее.

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Нужно ли нам спать 8 часов, чтобы чувствовать себя отдохнувшим

Индивидуальные потребности во сне могут отличаться, но регулярный сон около 8 часов каждую ночь имеет ряд преимуществ. Сон так же важен для здоровья ума и тела, как и полноценное питание и физическая активность.

В среднем 7 – 8 часов качественного сна могут зарядить вас энергией, уменьшить стресс и улучшить настроение. Полноценный сон также укрепляет иммунитет, улучшая реакцию антител, что предотвращает инфекции.

Наконец, полноценный сон связан с лучшей памятью и работоспособностью, снижением риска метаболических заболеваний и депрессии, а также укреплением иммунной системы.

Также сон является решающим фактором, который помогает консолидировать воспоминания и улучшить способность решать проблемы. Достаточный сон гарантирует, что мозг сможет эффективно обрабатывать информацию, принимать решения и регулировать эмоции. Недостаток сна же полностью ухудшает эти когнитивные функции.

Индийские эксперты в области здоровья объяснили, почему сон важен и как он влияет на нас / Фото Racool_studio@freepik

Дополнительным преимуществом полноценного сна является улучшение эмоциональной регуляции. То есть сон помогает поддерживать хорошее настроение и снижает риск возникновения тревоги. После полноценного сна человек может легко справиться со стрессом и спокойно реагировать на вызовы. Недосыпание же может привести к раздражительности, эмоциональной нестабильности, осложнениям в социальных взаимодействиях.

Более того, полноценный сон помогает организму бороться с инфекциями и болезнями. Это не просто отдых – сон позволяет организму восстановиться после внутренних процессов, например восстановление тканей, иммунная поддержка и гормональная регуляция. Сон играет важную роль и в регулировании гормонов, которые контролируют аппетит и метаболизм. А вот недостаточный сон даже может способствовать ожирению.

Что важно: кроме сосредоточения на продолжительности сна, вы должны сосредоточиться на достижении глубокого и непрерывного сна. То есть важно не только количество часов, а и качество сна. Это важно для пищеварения и очищения, восстановления тканей, мышц, гормональной регуляции, пластичности мозга и когнитивного омоложения.

Настоящее мерило, хорошо ли вы спите – это то, как вы чувствуете себя, когда просыпаетесь: энергичным и готовым к работе, или уставшим и затуманенным. Ваш организм скажет вам, что ему нужно, и это не всегда будет 8 часов.

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