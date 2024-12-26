Разбираемся, какое вино самое сладкое
Многим людям не нравятся сухие вина, это нормально, и на то есть причины. Эти напитки могут быть терпкими, поскольку танины в их составе способны оставлять во рту ощущение сухости.
Что ж, у любителей есть альтернатива – много разновидностей сладких вин. Какие из них наиболее качественные и сладкие – пишет 24 Канал со ссылкой на Foodie.
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Какой тип вина самый сладкий
Сладость вина определяется во время брожения. Если много природных сахаров остаются после того, как вино сбраживает, то есть меньше из них распадается во время ферментации, вы получите сладкое вино.
- К самым сладким белым винам относится мускат. Это вино считают десертным. Как правило, оно немного сухое и имеет тонкий аромат папайи, цитрусовых и ананаса. И его следует подавать хорошо охлажденным.
- Другой сорт, который может быть сложнее найти – мускатель. Его изготавливают из мускатного винограда и иногда считают крепленым вином из-за добавления бренди. Еще заметно сладкие сорта вина – сотерн и айсвайн.
Вы можете определить сладость вина простым вращением бокала. Если увидите "ножки", спускающиеся по внутренней стороне бокала – вино, скорее всего, сладкое.Обратите внимание: длинные ножки, которые медленно скользят по бокалу, обычно указывают на более сладкое и более вязкое (хотя это может свидетельствовать и лишь о более высоком содержании алкоголя). Но в итоге только вкус – это самый четкий индикатор сладости.
С чем сочетать сладкие вина
Если вы ищете идеальное сочетание для сладкого вина, попробуйте легкие продукты с низкой кислотностью.
- Насыщенная лазанья к белому сладкому не очень подойдет, а вот легкие морепродукты, например устрицы, будут отличным выбором. Мускат также способен стать хитом вечеринки, если подать его с острым сыром, таким как блю или горгонзола.
- Сладкие красные вина, такие как портвейн, являются идеальным дополнением к шоколаду. Они также подходят к сыру блю и практически любому виду карамельного десерта. А вот белый портвейн прекрасно сочетается с копченым лососем.