Разбираемся, какое вино самое сладкое

Многим людям не нравятся сухие вина, это нормально, и на то есть причины. Эти напитки могут быть терпкими, поскольку танины в их составе способны оставлять во рту ощущение сухости.

Что ж, у любителей есть альтернатива – много разновидностей сладких вин. Какие из них наиболее качественные и сладкие – пишет 24 Канал со ссылкой на Foodie.

Смотрите также Сколько лет бутылке коньяка: как распознать это по этикетке

Какой тип вина самый сладкий

Сладость вина определяется во время брожения. Если много природных сахаров остаются после того, как вино сбраживает, то есть меньше из них распадается во время ферментации, вы получите сладкое вино.

К самым сладким белым винам относится мускат . Это вино считают десертным. Как правило, оно немного сухое и имеет тонкий аромат папайи, цитрусовых и ананаса. И его следует подавать хорошо охлажденным.

. Это вино считают десертным. Как правило, оно немного сухое и имеет тонкий аромат папайи, цитрусовых и ананаса. И его следует подавать хорошо охлажденным. Другой сорт, который может быть сложнее найти – мускатель. Его изготавливают из мускатного винограда и иногда считают крепленым вином из-за добавления бренди. Еще заметно сладкие сорта вина – сотерн и айсвайн.

Что стоит знать о сладких винах / Фото freepik

Вы можете определить сладость вина простым вращением бокала. Если увидите "ножки", спускающиеся по внутренней стороне бокала – вино, скорее всего, сладкое.

С чем сочетать сладкие вина

длинные ножки, которые медленно скользят по бокалу, обычно указывают на более сладкое и более вязкое (хотя это может свидетельствовать и лишь о более высоком содержании алкоголя). Но в итоге толькосладости.

Если вы ищете идеальное сочетание для сладкого вина, попробуйте легкие продукты с низкой кислотностью.