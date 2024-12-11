Заметим, что коньяк – это контролируемое наименование по происхождению. А значит, существуют определенные правила, которые регулируют его производство. Подробнее пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Wine Company.
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Выдержка важна для коньяка: вот как узнать о ее продолжительности
Одно из правил – коньяк должен находиться на выдержке по крайней мере год – два. На этом этапе полученный в процессе двойной дистилляции напиток оставляют в бочках из дуба, растущего во французском регионе Лимузен. Это позволяет созреть цвету и аромату. Чем дольше напиток собираются выдерживать, тем в более старые бочки его заливают.
То есть год или два – это минимальная выдержка, а вот сколько это может продолжаться дальше?
Здесь стоит отметить, что в коньячном производстве возраст – это как почетная награда. В отрасли используют систему классификации возраста, которая позволяет потребителям узнать, сколько времени каждой конкретной бутылке.
Как классифицируют коньяки по возрасту и как этот возраст обозначают / Фото timothedurand01@unsplash
Основная система классификации вот такая:
- VS. Это самый простой уровень, что означает very special ("очень особенный"). Так обозначают коньяки, как раз выдержанные не менее 1 – 2 года, согласно минимальному требованию.
- VSOP. Это означает very special (или superior) old pale ("очень особенный (или превосходный) старый бледный"). Коньяки с таким обозначением выдерживают в бочках из дуба Лимузен не менее 4 лет.
- XO. Также известен как extra old ("очень старый"). Коньяки, которые попадают в эту категорию, выдерживают не менее 6 лет.
- И, наконец, Hors d'âge. В переводе с французского – это "вне возраста". Эти коньяки очень похожи на XO, но особую пометку часто используют для напитков элитного качества. Другие названия для hors d'âge – Napoleon и Vieille Réserve, сокращенно VR.
Если не переводить дословно, а в контексте, тогда категории будут выглядеть так:
- VS – выдержанный коньяк.
- VSOP – выдержанный коньяк высшей категории.
- XO – дополнительно выдержанный.
- VR – чрезвычайно выдержанный.