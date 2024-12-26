Що ж, у любителів є альтернатива – багато різновидів солодких вин. Які з них найбільш якісні та найсолодші – пише 24 Канал із посиланням на Foodie.

Дивіться також Скільки років пляшці коньяку: як розпізнати це за етикеткою

Який тип вина найсолодший

Солодкість вина визначається під час бродіння. Якщо багато природних цукрів залишаються після того, як вино зброджує, тобто менше з них розпадається під час ферментації, ви будете мати солодке вино.

До найсолодших білих вин належить мускат . Це вино вважають десертним. Як правило, воно трохи сухе і має тонкий аромат папайї, цитрусових і ананаса. І його слід подавати добре охолодженим.

. Це вино вважають десертним. Як правило, воно трохи сухе і має тонкий аромат папайї, цитрусових і ананаса. І його слід подавати добре охолодженим. Інший сорт, який може бути складніше знайти – мускатель. Його виготовляють із мускатного винограду та іноді вважають кріпленим вином через додавання бренді. Ще помітно солодкі сорти вина – сотерн і айсвайн.

Що варто знати про солодкі вина / Фото freepik

Ви можете визначити солодкість вина простим обертанням келиха. Якщо побачите "ніжки", що спускаються по внутрішній стороні келиха – вино, швидше за все, солодке.

Зверніть увагу: довгі ніжки, які повільно ковзають по келиху, зазвичай вказують на більш солодке і більш в'язке (хоча це може свідчити й лише про вищий вміст алкоголю). Та у підсумку тільки смак – це найчіткіший індикатор солодкості.

З чим поєднувати солодкі вина

Якщо ви шукаєте ідеальне поєднання для солодкого вина, спробуйте легкі продукти з низькою кислотністю.