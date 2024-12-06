Должность обычно выигрывает тот, кто сумеет произвести правильное впечатление. А как это сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Как правильно и успешно пройти собеседование
Прежде всего вы должны понимать, что поиск работы – длительный обычно процесс. Могут пройти дни, недели или даже месяцы, прежде чем вас позовут на собеседование именно туда, куда вы хотите.
Поэтому важно хорошо подготовиться. И на собеседовании вы должны показать, почему именно вас стоит взять на эту работу.
- Проанализируйте, правильный ли это выбор для вас. Не стоит искать работу бухгалтера, например, если вы изучали психологию. Убедитесь, что предложение соответствует вашим интересам, навыкам и опыту.
- Обновляйте свое резюме. Это ваше сопроводительное письмо, которое должно отражать ваш актуальный опыт, образование и важнейшие достижения.
- Подавайте резюме вовремя. Желательно подавать заявку на вакансию, как только она появляется – тогда ваше резюме будет одним из первых, которое увидят. И лучше это делать утром, это увеличивает шансы, что ваше резюме прочитают.
- Следуйте всем инструкциям. Внимательно прочитайте их перед подачей заявки, чтобы иметь возможность добавить все, что там просят, и чтобы знать, какие шаги нужно сделать для собеседования.
- Воспользуйтесь сетью знакомых. Нет, это не о кумовстве, а о том, чтобы воспользоваться контактами и знакомствами, чтобы открыть для себя возможности и иметь рекомендации.
Должность обычно выигрывает тот, кто сумеет произвести правильное впечатление / Фото pressfoto@freepik
- Подготовьтесь. Потренируйте вопросы и ответы, изучите компанию, определите свои достижения и сильные стороны, соберите доказательства ваших достижений на предыдущих местах работы.
- Приходите вовремя. Даже немного раньше, примерно за 10 – 15 минут до начала собеседования, чтобы не испытывать стресс из-за нехватки времени, но и не спешить.
- Узнайте имя интервьюера. Обращайтесь к нему во время собеседования. Приветствуйте с улыбкой и крепким рукопожатием.
- Внимательно слушайте и отвечайте четко. Без хождения кругами, хорошей громкостью голоса и правильными словами. То, как вы говорите и слушаете, влияет на то, как вас воспринимают.
- Покажите измеряемые достижения. Такие достижения имеют больший вес, поэтому говорите о процентах, четком прогрессе, а не о просто концепции или ненадежных данных.
- Позаботьтесь о своем внешнем виде и запахе. Опрятная одежда, гигиена и парфюм (без передозировки) помогают создать хороший имидж и произвести хорошее впечатление.
- Не забывайте о переговорах. Когда говорите о зарплате, например, должно быть понятно, что вы заинтересованы в должности, но и что вы цените свой труд.
- Сохраните контакт интервьюера. Это может помочь вам впоследствии, чтобы вы могли спросить, как проходит процесс, какие следующие шаги и тому подобное.