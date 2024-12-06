Посаду зазвичай виграє той, хто зуміє справити правильне враження. А як це зробити – розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.
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Як правильно й успішно пройти співбесіду
Передовсім ви повинні розуміти, що пошук роботи – тривалий зазвичай процес. Можуть пройти дні, тижні або навіть місяці, перш ніж вас покличуть на співбесіду саме туди, куди ви прагнете.
Тому важливо добре підготуватися. І на співбесіді ви повинні показати, чому саме вас варто взяти на цю роботу.
- Проаналізуйте, чи це правильний вибір для вас. Не варто шукати роботу бухгалтера, наприклад, якщо ви вивчали психологію. Переконайтеся, що пропозиція відповідає вашим інтересам, навичкам і досвіду.
- Оновлюйте своє резюме. Це ваш супровідний лист, який повинен відбивати ваш актуальний досвід, освіту та найважливіші досягнення.
- Подавайте резюме вчасно. Бажано подавати заявку на вакансію, щойно вона з'являється – тоді ваше резюме буде одним з перших, яке побачать. І краще це робити зранку, це збільшує шанси, що ваше резюме прочитають.
- Дотримуйтесь усіх інструкцій. Уважно прочитайте їх перед подачею заявки, щоб мати змогу додати все, що там просять, та щоб знати, які кроки потрібно зробити для співбесіди.
- Скористайтеся мережею знайомих. Ні, це не про кумівство, а про те, щоб скористатися контактами й знайомствами, щоб відкрити для себе можливості та мати рекомендації.
Посаду зазвичай виграє той, хто зуміє справити правильне враження / Фото pressfoto@freepik
- Підготуйтеся. Потренуйте питання та відповіді, вивчіть компанію, визначте свої досягнення та сильні сторони, зберіть докази ваших досягнень на попередніх місцях роботи.
- Приходьте вчасно. Навіть трохи раніше, приблизно за 10 – 15 хвилин до початку співбесіди, щоб не відчувати стрес через брак часу, але й не поспішати.
- Дізнайтеся ім'я інтерв'юера. Звертайтеся до нього під час співбесіди. Вітайтеся з усмішкою та міцним рукостисканням.
- Уважно слухайте й відповідайте чітко. Без ходіння колами, хорошою гучністю голосу і правильними словами. Те, як ви говорите і слухаєте, впливає на те, як вас сприймають.
- Покажіть вимірювані досягнення. Такі досягнення мають більшу вагу, тому говоріть про відсотки, чіткий прогрес, а не про просто концепції або ненадійні дані.
- Подбайте про свій вигляд і запах. Ошатний одяг, гігієна й парфуми (без передозування) допомагають створити гарний імідж і справити гарне враження.
- Не забувайте про переговори. Коли говорите про зарплату, наприклад, має бути зрозуміло, що ви зацікавлені в посаді, але і що ви цінуєте свою працю.
- Збережіть контакт інтерв'юера. Це може допомогти вам згодом, щоб ви могли запитати, як проходить процес, які наступні кроки тощо.