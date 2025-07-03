Давайте загорать без рисков: 5 советов для безопасного и красивого бронзирования

Загорать любят почти все, но не все знают, как это делать правильно. Причем даже если понимают риски воздействия ультрафиолета на кожу.

Итак, загорать надо разумно, а для этого следует как минимум понимать, как работает солнцезащитный крем. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом и больше подробнее. Смотрите также Будто застряли в нулевых: 5 вещей, которым не место в мужском гардеробе летом Как правильно и безопасно загорать: вот 5 краеугольных советов Усильте защиту от солнца в пиковое время. При этом учтите время суток и время года. Обычно солнце сильнее всего между 10 и 16 часами, а летом его лучи самые прямые. В эти часы дня и в летние месяцы следует особенно заботиться о безопасности своей кожи во время загара. Но посереди зимы ультрафиолетовые лучи не исчезают. Зимой вы не загораете, но возможны солнечные ожоги. То есть использовать солнцезащитный крем можно весь год, просто в пиковое время – с большим SPF, 30 или 50, а в более безопасный – 15.

При этом учтите время суток и время года. Обычно солнце сильнее всего между 10 и 16 часами, а летом его лучи самые прямые. В эти часы дня и в летние месяцы следует особенно заботиться о безопасности своей кожи во время загара. Но посереди зимы ультрафиолетовые лучи не исчезают. Зимой вы не загораете, но возможны солнечные ожоги. То есть использовать солнцезащитный крем можно весь год, просто в пиковое время – с большим SPF, 30 или 50, а в более безопасный – 15. Понимайте разницу в видах SPF и UV. Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) проникают глубже в кожу и делают ее более старой и шероховатой на ощупь. Лучи типа В (UVB) вызывают солнечные ожоги и меланому. Выбирайте средства, которые защищают от обоих видов лучей. А SPF означает силу защиты средства от лучей типа В. Цифра же – это время, в течение которого вы можете находиться на солнце с этим продуктом, которое следует понимать по следующей формуле: SPF 15 – пребывание на солнце в течение часа с этим средством равно воздействию УФ-лучей в течение 4 минут без SPF, SPF 30 – час с ним эквивалентен 2 минутам воздействия УФ-лучей без защиты, и так далее. Но ни один крем не защитит вас на 100%. Кремы с SPF 15 фильтруют примерно 93% лучей, SPF 30 – 97%, SPF 50 – 98%, а SPF 100 – примерно 99%. Чтобы загорать разумно, следует понимать, как работает солнцезащитный крем / Фото freepik Стоит знать Культовые солнцезащитные очки для мужчин 30+, чтобы выглядеть уверенно и модно Знайте, когда нужно наносить крем. Это следует делать за 15 минут до прямого воздействия солнца, чтобы он успел впитаться в кожу. Повторяйте это каждые 2 часа. Если ваша цель именно загореть, используйте SPF 15 или 20. Учитывайте также фактор пота и воды. Даже если на средстве указано, что оно водостойкое – его следует наносить повторно после моря или бассейна.

Это следует делать за 15 минут до прямого воздействия солнца, чтобы он успел впитаться в кожу. Повторяйте это каждые 2 часа. Если ваша цель именно загореть, используйте SPF 15 или 20. Учитывайте также фактор пота и воды. Даже если на средстве указано, что оно водостойкое – его следует наносить повторно после моря или бассейна. Наносите нужное количество. Лучше чтобы это был хороший слой крема на лицо, ноги, руки и шею, и чуть больше на грудь. Хотя бы небольшое количество нанесите и на спину и шею. И лучше избегайте средств для искусственного загара и соляриев. Все это придает коже лишь временный окрас, и даже неестественный. Хуже того, некоторые из средств вредят здоровью.

Лучше чтобы это был хороший слой крема на лицо, ноги, руки и шею, и чуть больше на грудь. Хотя бы небольшое количество нанесите и на спину и шею. И лучше избегайте средств для искусственного загара и соляриев. Все это придает коже лишь временный окрас, и даже неестественный. Хуже того, некоторые из средств вредят здоровью. Поддержание загара. Используйте солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от обоих типов ультрафиолетовых лучей, даже когда вы уже загорели. SPF 30 прекрасно поможет вам сохранить текущий уровень загара в течение всего лета.