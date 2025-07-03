Засмагаймо без ризиків: 5 порад для безпечного та красивого бронзування

Засмагати люблять майже всі, але не всі знають, як це робити правильно. Причім навіть якщо розуміють ризики впливу ультрафіолету на шкіру.

Отже, засмагати треба розумно, а для цього слід щонайменше розуміти, як працює сонцезахисний крем. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це та більше докладніше. Дивіться також Ніби застрягли у нульових: 5 речей, яким не місце у чоловічому гардеробі влітку Як правильно і безпечно засмагати: ось 5 наріжних порад Підсильте захист від сонця в піковий час. При цьому врахуйте час доби та пору року. Зазвичай сонце найсильніше між 10 і 16 годинами, а влітку його промені найпряміші. У ці години дня та в літні місяці слід особливо дбати про безпеку своєї шкіри під час засмаги. Але й у середині зими ультрафіолетові промені не зникають. Взимку ви не засмагаєте, але можливі сонячні опіки. Тобто використовувати сонцезахисний крем можна весь рік, просто в піковий час – з більшим SPF, 30 чи 50, а в більш безпечний – 15.

При цьому врахуйте час доби та пору року. Зазвичай сонце найсильніше між 10 і 16 годинами, а влітку його промені найпряміші. У ці години дня та в літні місяці слід особливо дбати про безпеку своєї шкіри під час засмаги. Але й у середині зими ультрафіолетові промені не зникають. Взимку ви не засмагаєте, але можливі сонячні опіки. Тобто використовувати сонцезахисний крем можна весь рік, просто в піковий час – з більшим SPF, 30 чи 50, а в більш безпечний – 15. Розумійте різницю у видах SPF та UV. Ультрафіолетові промені типу А (UVA) проникають глибше в шкіру і роблять її старішою та шорсткішою на дотик. Промені типу В (UVB) спричиняють сонячні опіки та меланому. Обирайте засоби, які захищають від обох видів променів. А SPF означає силу захисту засобу від променів типу В. Цифра ж – це час, протягом якого ви можете перебувати на сонці з цим продуктом, який слід розуміти за такою формулою: SPF 15 – перебування на сонці протягом години з цим засобом дорівнює впливу УФ-променів протягом 4 хвилин без SPF, SPF 30 – година з ним еквівалентна 2 хвилинам впливу УФ-променів без захисту, і так далі. Та жоден крем не захистить вас на 100%. Креми з SPF 15 фільтрують приблизно 93% променів, SPF 30 – 97%, SPF 50 – 98%, а SPF 100 – приблизно 99%. Щоб засмагати розумно, слід розуміти, як працює сонцезахисний крем / Фото freepik Варто знати Культові сонцезахисні окуляри для чоловіків 30+, щоб мати впевнений та модний вигляд Знайте, коли потрібно наносити крем. Це слід робити за 15 хвилин до прямого впливу сонця, щоб він встиг всотатися у шкіру. Повторюйте це кожні 2 години. Якщо ваша мета саме засмагнути, використовуйте SPF 15 або 20. Враховуйте також фактор поту та води. Навіть якщо на засобі вказано, що він водостійкий – його варто наносити повторно після моря чи басейну.

Це слід робити за 15 хвилин до прямого впливу сонця, щоб він встиг всотатися у шкіру. Повторюйте це кожні 2 години. Якщо ваша мета саме засмагнути, використовуйте SPF 15 або 20. Враховуйте також фактор поту та води. Навіть якщо на засобі вказано, що він водостійкий – його варто наносити повторно після моря чи басейну. Наносьте потрібну кількість. Краще щоб це був хороший шар крему на обличчя, ноги, руки та шию, і трохи більше на груди. Бодай невелику кількість нанесіть і на спину та шию. І краще уникайте засобів для штучної засмаги та соляріїв. Усе це надає шкірі лише тимчасового забарвлення, і навіть неприродного. Гірше того, деякі з засобів шкодять здоров'ю.

Краще щоб це був хороший шар крему на обличчя, ноги, руки та шию, і трохи більше на груди. Бодай невелику кількість нанесіть і на спину та шию. І краще уникайте засобів для штучної засмаги та соляріїв. Усе це надає шкірі лише тимчасового забарвлення, і навіть неприродного. Гірше того, деякі з засобів шкодять здоров'ю. Підтримка засмаги. Використовуйте сонцезахисний крем, щоб захистити шкіру від обох типів ультрафіолетових променів, навіть коли ви вже засмагли. SPF 30 чудово допоможе вам зберегти поточний рівень засмаги протягом усього літа.