Звісно, деякі люди краще переносять спеку, а для когось і 18 градусів – це вже край. Що ж робити, щоб таки організувати собі хороший сон у спекотний сезон, розповість 24 Канал завдяки GQ.
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Ось поради та перевірені відповіді на питання, як спати у спеку
- Для найважчих ночей майже завжди знадобляться технології. Це про хороший вентилятор, очищувач та охолоджувач повітря.
- Варто інвестувати в термоподушку. Вона допоможе вам залишатися прохолодним під час важких спекотних ночей, забезпечить приємне відчуття прохолоди від дотику щоразу, коли ваша голова нахилятиметься до подушки. Зрештою, з нею ви зможете регулювати свою температуру протягом усього року.
- Охолоджуйте свою кімнату вранці. Закривайте штори та жалюзі одразу після пробудження, щоб не пускати сонячне світло й тепло. Можна використовувати охолоджувальний наматрацник, він допоможе запобігти поглинанню тепла ліжком.
- Постільна білизна має бути пристосована до теплих місяців. Кутатися в поліестер категорично заборонено. Придбайте простирадла та ковдри, які дихатимуть – з льону чи бавовни. Це важливий елемент стратегії захисту ліжка від тепла.
Що робити, щоб організувати собі хороший сон у спекотний сезон / Фото jcomp@freepik
Варто знати Хочете навчитися швидко засинати – ось вам трюк, який дійсно працює
- Чашка м'ятного чаю перед сном. Він має доведений охолоджувальний ефект, та ви навіть можете пити його з льодом, щоб той був ще потужнішим.
- Загалом літо сприяє сну – бо більше природного світла, більше прогулянок, трохи більше насолоди. Але це сприяння нівелюють деякі ваші дії – коли ви до пізньої ночі п'єте на літніх вечірках. Хочете добре спати – менше хотіть таких розваг.
- Відчайдушні заходи. Деяким людям допомагає покласти наволочки в морозилку для швидкого охолодження. Або можна взяти рушник, змочити його в холодній воді та покласти на потилицю. А холодний душ краще замінити теплим, після такого тіло охолоджується у природний спосіб самостійно.
Також улітку важливіше ніж будь-коли дотримуватися звичайних рекомендацій для засинання. Це про медитацію, обмеження кофеїну, та проведення менше часу з екранами перед сном.