Звісно, деякі люди краще переносять спеку, а для когось і 18 градусів – це вже край. Що ж робити, щоб таки організувати собі хороший сон у спекотний сезон, розповість 24 Канал завдяки GQ.

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Ось поради та перевірені відповіді на питання, як спати у спеку

Для найважчих ночей майже завжди знадобляться технології . Це про хороший вентилятор, очищувач та охолоджувач повітря.

. Це про хороший вентилятор, очищувач та охолоджувач повітря. Варто інвестувати в термоподушку. Вона допоможе вам залишатися прохолодним під час важких спекотних ночей, забезпечить приємне відчуття прохолоди від дотику щоразу, коли ваша голова нахилятиметься до подушки. Зрештою, з нею ви зможете регулювати свою температуру протягом усього року.

Вона допоможе вам залишатися прохолодним під час важких спекотних ночей, забезпечить приємне відчуття прохолоди від дотику щоразу, коли ваша голова нахилятиметься до подушки. Зрештою, з нею ви зможете регулювати свою температуру протягом усього року. Охолоджуйте свою кімнату вранці. Закривайте штори та жалюзі одразу після пробудження, щоб не пускати сонячне світло й тепло. Можна використовувати охолоджувальний наматрацник, він допоможе запобігти поглинанню тепла ліжком.

Закривайте штори та жалюзі одразу після пробудження, щоб не пускати сонячне світло й тепло. Можна використовувати охолоджувальний наматрацник, він допоможе запобігти поглинанню тепла ліжком. Постільна білизна має бути пристосована до теплих місяців. Кутатися в поліестер категорично заборонено. Придбайте простирадла та ковдри, які дихатимуть – з льону чи бавовни. Це важливий елемент стратегії захисту ліжка від тепла.

Що робити, щоб організувати собі хороший сон у спекотний сезон / Фото jcomp@freepik

Варто знати Хочете навчитися швидко засинати – ось вам трюк, який дійсно працює

Чашка м'ятного чаю перед сном. Він має доведений охолоджувальний ефект, та ви навіть можете пити його з льодом, щоб той був ще потужнішим.

Він має доведений охолоджувальний ефект, та ви навіть можете пити його з льодом, щоб той був ще потужнішим. Загалом літо сприяє сну – бо більше природного світла, більше прогулянок, трохи більше насолоди. Але це сприяння нівелюють деякі ваші дії – коли ви до пізньої ночі п'єте на літніх вечірках . Хочете добре спати – менше хотіть таких розваг.

. Хочете добре спати – менше хотіть таких розваг. Відчайдушні заходи. Деяким людям допомагає покласти наволочки в морозилку для швидкого охолодження. Або можна взяти рушник, змочити його в холодній воді та покласти на потилицю. А холодний душ краще замінити теплим, після такого тіло охолоджується у природний спосіб самостійно.

Також улітку важливіше ніж будь-коли дотримуватися звичайних рекомендацій для засинання. Це про медитацію, обмеження кофеїну, та проведення менше часу з екранами перед сном.