Как говорится, если имеешь – выставляй напоказ. И это, кажется, девиз женщины с "самой большой грудью в Финляндии". 35-летняя Соня Лахтинен потратила более 34 315 фунтов стерлингов на свой "самый большой актив" – двухлитровую грудь, которая соответствует размеру N-чашки.

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Хвастается пышным бюстом

В прошлом году она сказала, что они настолько большие, что она может "поставить на них кофейную чашку". Недавно она решила продемонстрировать их, попробовав тренд на перевернутое бикини – и можно сказать, что она оставила поклонников ошеломленными.

Она пришла к бассейну в ярко-синем бикини, и это не оставило места для фантазии. Комплект, который она выбрала, был чрезвычайно изящным, и это позволило ей максимально продемонстрировать свои изгибы и татуировки.

В идеальном мире, призналась она, она хотела бы быть еще более пышногрудой. Несмотря на свои желания, Соня говорит, что чувствует, что дальнейшая операция может быть "слишком рискованной".

Финка показала пышный бюст у бассейна / Фото из инстаграма Лахтинен

Она часто заходит в инстаграм, чтобы похвастаться своими формами. И людям нравится следить за ее путешествием трансформации. На днях она доказала, что не собирается прекращать демонстрировать свои XL-импланты.

Соня рассказала им, что в Финляндии сегодня "очень жаркий" день, и поинтересовалась, какая погода там, где они живут. Один человек сказал: "Ого, удивительно, ты такая красивая. Я тебя обожаю". Другой добавил: "С каждым днем ты выглядишь все красивее".

Третий ответил: "Дорогая, ты выглядишь лучше и горячее с каждым днем". Тем временем четвертый прокомментировал: "Боже, я не могу на тебя насмотреться".

Соня делится рассказами о трансформациях

В прошлом Соня открыто говорила о своей операции. Она сказала, что единственное, о чем она жалеет, – это то, что не увеличила грудь до того размера, который она хотела иметь в начале. Она хотела бы, чтобы ее бюст всегда был таким большим, но из-за ухудшения состояния здоровья после последней операции на груди, для нее слишком рискованно делать еще какие-то операции.

Соня нежится в бассейне в бикини: смотрите видео

Несмотря на то, что Соня любит свою большую грудь, она признает, что у такой похотливости есть и обратная сторона. Ранее она сказала: "Я больше не могу комфортно спать на животе, и мне трудно найти одежду, которая бы хорошо сидела на мне, не требуя никаких корректировок".

Говоря о том, что вдохновило ее пойти на такой большой шаг, когда дело дошло до имплантации, Соня призналась, что всегда восхищалась "гламурными" женщинами на обложках молодежных журналов 90-х.

Когда я была молодой девушкой, которая росла в 90-х, я была полностью вдохновлена теми гламурными женщинами, которых я видела на обложках мужских журналов, – добавила она. – Я думала: "Ого, я хочу выглядеть так же хорошо, как они! Эта идея красоты осталась со мной на долгие годы".

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Соня сделала свою первую операцию на груди в 18 лет – до этого она имела третий размер. Тогда она чувствовала, что у нее "слишком маленькая грудь", но теперь у нее точно нет этой проблемы!