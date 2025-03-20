Женщина пожаловалась на соседку, которая запрещает ей заниматься сексом: мнения сети разделились

Одна дама просто ошеломлена. Она считает "грубым и неуместным" запрет со стороны ее соседки. Ведь она против того, чтобы она занималась сексом после 22:00.

Она объяснила, что живет в многоквартирном доме с тонкими стенами, но всегда старается не забывать о тех, кто живет рядом, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror. И хотя она не включает громко музыку, ее ночные выходки, похоже, вызвали недовольство одной из ее соседей, что побудило ее написать ей записку, в которой она выразила свое разочарование.

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Не все в сети стали на сторону женщины

Делясь запиской на Reddit, она просто сказала: "Найдено в коридоре квартиры".

Вот дословный перевод записки: "Привет! Это твоя соседка. Я не хотела этого писать, но сейчас это меня очень беспокоит.

У меня нет проблем с тем, что вы двое громко занимаетесь сексом, но у меня есть проблема с выбором времени. Поздно ночью – это неуместно в школьную ночь, когда люди пытаются учиться и спать.

Я извиняюсь, если мы с моим парнем вели себя громко, но это никогда не случается в школьные ночи, потому что он на большом расстоянии. И опять же, мне безразлично, насколько вы громкие, если это не в 22:00, 23:00, 00:00 и так далее.

Это мешает мне спать и учиться перед сном. Поэтому, пожалуйста, не кричите в течение недели. Вы можете кричать так громко, как хотите, на выходных, когда люди не пытаются что-то сделать.

Еще раз извиняюсь, если я когда-то вызвала беспокойство. Если вам нужно поговорить со мной, очевидно, вы знаете, где я живу. Спасибо, ваша соседка".



Записка, которую женщине оставила соседка / Скриншот из сети

Под "школьной ночью", вероятно, говорится об одном из дней, когда дети учатся. И именно поэтому соседка призвала к встречам на выходные, когда никто никому не должен был бы мешать.

Хотя большинство пользователей не могли не посмеяться над этим письмом, другие поделились тем, чем занимаются их соседи в темное время суток.

Один пользователь сказал: "Мой сосед сверху в полночь занимается кросс-фитом. Я почти уверена, что он медицинский ординатор, поэтому я ничего не говорю и просто смирилась с этим, но это не идеально".

Другой пользователь добавил: "Заниматься сексом в 10 в школьную ночь?! Абсолютно скандально!"

Третий пользователь сказал: "Боже, я так смеялась над этим! Как сосед снизу в Сан-Диего с июля 2022 года, который имеет четырех очень разных долгосрочных арендаторов сверху и серию Airbnb, это целое путешествие с передвижением мебели, топотом и игрой в "принеси" с собакой внутри с разнообразными игрушками, включая игрушку-курку-собаку, пищащую!".

Еще один пользователь добавил: "Это очень законная жалоба, и сосед должен стараться вести себя тише ночью? Это было бы то же самое, если бы они играли громкую музыку".

Последний пользователь сказал: "Как человек, который работает над школьными заданиями дома на выходных, что? Я никогда не слышал, чтобы кто-то называл выходные временем, когда никто ничего не пытается сделать".

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Нам бы проблемы этих "вестернов". Потому что лучше бы тебя ночью будили возгласы чьих-то плотских утех, а не сирены воздушной тревоги и взрывы.