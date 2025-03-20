Жінка поскаржилась на сусідку, яка забороняє їй займатись сексом: думки мережі розділились
- Жінка отримала записку від сусідки, яка просить не займатися сексом голосно в будні ночі через тонкі стіни.
- Користувачі в мережі поділилися різними реакціями, від сміху до підтримки сусідки, яка скаржиться на шум.
Одна пані просто приголомшена. Вона вважає "грубою і недоречною" заборону з боку її сусідки. Адже вона проти того, щоб вона займалась сексом після 22:00.
Вона пояснила, що живе в багатоквартирному будинку з тонкими стінами, але завжди намагається не забувати про тих, хто живе поруч, пише 24 Канал з посиланням на Mirror. І хоча вона не вмикає гучно музику, її нічні витівки, схоже, викликали незадоволення однієї з її сусідів, що спонукало її написати їй записку, в якій вона висловила своє розчарування.
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Не всі у мережі стали на бік жінки
Ділячись запискою на Reddit, вона просто сказала: "Знайдено в коридорі квартири".
Ось дослівний переклад записки: "Привіт! Це твоя сусідка. Я не хотіла цього писати, але зараз це мене дуже турбує.
У мене немає проблем з тим, що ви двоє голосно займаєтеся сексом, але у мене є проблема з вибором часу. Пізно вночі – це недоречно в шкільну ніч, коли люди намагаються вчитися і спати.
Я перепрошую, якщо ми з моїм хлопцем поводилися голосно, але це ніколи не трапляється в шкільні ночі, тому що він на великій відстані. І знову ж таки, мені байдуже, наскільки ви гучні, якщо це не о 22:00, 23:00, 00:00 і так далі.
Це заважає мені спати і вчитися перед сном. Тому, будь ласка, не кричіть протягом тижня. Ви можете кричати так голосно, як хочете, на вихідних, коли люди не намагаються щось зробити.
Ще раз перепрошую, якщо я колись спричинила занепокоєння. Якщо вам потрібно поговорити зі мною, очевидно, ви знаєте, де я живу. Дякую, ваша сусідка".
Записка, яку жінці залишила сусідка / Скриншот з мережі
Під "шкільною ніччю", ймовірно, мовиться про один з днів, коли діти навчаються. І саме тому сусідка закликала до зустрічей на вихідні, коли ніхто нікому не мав би заважати.
Хоча більшість користувачів не могли не посміятися з цього листа, інші поділилися тим, чим займаються їхні сусіди в темну пору доби.
- Один користувач сказав: "Мій сусід зверху опівночі займається кросфітом. Я майже впевнена, що він медичний ординатор, тому я нічого не кажу і просто змирилася з цим, але це не ідеально".
- Інший користувач додав: "Займатися сексом о 10 в шкільну ніч?! Абсолютно скандально!"
- Третій користувач сказав: "Боже, я так сміялася з цього! Як сусід знизу в Сан-Дієго з липня 2022 року, який має чотирьох дуже різних довгострокових орендарів зверху і серію Airbnb, це ціла подорож з пересуванням меблів, тупотінням і грою в "принеси" з собакою всередині з різноманітними іграшками, включаючи іграшку-курку-собаку, що пищить!".
- Ще один користувач додав: "Це дуже законна скарга, і сусід повинен намагатися поводитися тихіше вночі? Це було б те саме, якби вони грали гучну музику".
- Останній користувач сказав: "Як людина, яка працює над шкільними завданнями вдома на вихідних, що? Я ніколи не чув, щоб хтось називав вихідні часом, коли ніхто нічого не намагається зробити".
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Нам би проблеми цих "вестернів". Бо краще б тебе вночі будили вигуки чиїхось плотських втіх, а не сирени повітряної тривоги та вибухи.