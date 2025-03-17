Об этом говорится в материалах дела, пишет 24 Канал. Согласно документам, мужчина сделал три фотографии своего пениса в период с июля по ноябрь 2024 года. После этого прислал их женщинам.

Смотрите также "Я схожу с ума": женщина рассказала, как сообщение от незнакомца навсегда изменило ее жизнь

За массовую рассылку дикпиков – в суд



Виновным мужчину признал Тернопольский горрайонный суд. В решении отметили, что фотографии полового члена мужчины прошли искусствоведческую экспертизу. И, согласно ей, их признали такими, принадлежащими к контенту порнографического характера.



Эти три фотографии пениса мужчина прислал незнакомым женщинам с помощью мессенджера Viber. Известно о 46 барышнях, которые получили сообщение, на которое они явно не ожидали.



Житель Тернопольщины признал свою вину в суде. Он также искренне раскаялся за то, что совершил. Кроме того, объяснил, почему он так повел себя. По словам мужчины, он поссорился со своей девушкой накануне.



В то же время он обратился в суд с просьбой не наказывать его строго. Также мужчина пообещал, что не будет делать ничего подобного в будущем.



Поэтому, Тернопольский горрайонный суд признал мужчину виновным в содеянном. Сначала ему назначили три года лишения свободы. Впрочем, приговор заменили на год испытательного срока.



И это еще не все. Суд обязал жителя Тернопольщины заплатить 34 тысячи гривен штрафа. Он также обязан возместить 7,5 тысячи гривен за судебные экспертизы, которые нужно было провести во время расследования.



В суде мужчину признали виновным в содеянном / Фото freepik



Обратим внимание, что накануне к моделям OnlyFans в Украине наведались Национальная полиция и Бюро экономической безопасности. Они проводили обыски, подозревая контент-криэйторок в том, что они изготавливают и распространяют порнографию.

Смотрите также Кто быстрее влюбляется – мужчины или женщины: ученые все измерили и сделали неожиданные выводы

Сами модели сообщили, что у них изъяли имущество. Также заявляли о возможных неправомерных действиях со стороны полиции, в частности говорится о вымогательстве взяток.