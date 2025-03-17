Об этом говорится в материалах дела, пишет 24 Канал. Согласно документам, мужчина сделал три фотографии своего пениса в период с июля по ноябрь 2024 года. После этого прислал их женщинам.

Смотрите также "Я схожу с ума": женщина рассказала, как сообщение от незнакомца навсегда изменило ее жизнь

За массовую рассылку дикпиков – в суд

Виновным мужчину признал Тернопольский горрайонный суд. В решении отметили, что фотографии полового члена мужчины прошли искусствоведческую экспертизу. И, согласно ей, их признали такими, принадлежащими к контенту порнографического характера.

Эти три фотографии пениса мужчина прислал незнакомым женщинам с помощью мессенджера Viber. Известно о 46 барышнях, которые получили сообщение, на которое они явно не ожидали.

Житель Тернопольщины признал свою вину в суде. Он также искренне раскаялся за то, что совершил. Кроме того, объяснил, почему он так повел себя. По словам мужчины, он поссорился со своей девушкой накануне.

В то же время он обратился в суд с просьбой не наказывать его строго. Также мужчина пообещал, что не будет делать ничего подобного в будущем.

Поэтому, Тернопольский горрайонный суд признал мужчину виновным в содеянном. Сначала ему назначили три года лишения свободы. Впрочем, приговор заменили на год испытательного срока.

И это еще не все. Суд обязал жителя Тернопольщины заплатить 34 тысячи гривен штрафа. Он также обязан возместить 7,5 тысячи гривен за судебные экспертизы, которые нужно было провести во время расследования.

Решение суда
В суде мужчину признали виновным в содеянном / Фото freepik

Обратим внимание, что накануне к моделям OnlyFans в Украине наведались Национальная полиция и Бюро экономической безопасности. Они проводили обыски, подозревая контент-криэйторок в том, что они изготавливают и распространяют порнографию.

Смотрите также Кто быстрее влюбляется – мужчины или женщины: ученые все измерили и сделали неожиданные выводы

Сами модели сообщили, что у них изъяли имущество. Также заявляли о возможных неправомерных действиях со стороны полиции, в частности говорится о вымогательстве взяток.