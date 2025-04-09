Если вы хотите быть стильным мужчиной этой весной, следует пересмотреть свой гардероб. 24 Канал расскажет, от каких вещей стоит избавиться, чтобы никто не подумал, что у вас плохой вкус!

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Слишком узкие джинсы

Да-да, ваши любимые скинни – то есть грех. В последнее время этот крой джинсов уступил свободным фасонам. Поэтому, отдайте предпочтение свободным силуэтам, которые не сковывают ваши движения. Речь идет о: relaxed fit, straight leg или даже baggy.

Заметьте, что нынешняя мода склонна к тому, чтобы вам было комфортно. Поэтому и деним должен быть соответствующим, чтобы вы не переживали, что лишний раз присядете и штаны репнут.



Отдайте предпочтение свободному крою джинсов / Фото halayalex

Футболки, которые обтягивают бицепсы

И мы снова возвращаемся к слишком тесной одежде, но уже говорим о футболках. Понятное дело, что очень хочется всем показать плоды своей работы в спортзале, но... это может иметь несколько вульгарный вид. Более того, может казаться, что вы выросли из футболки, но упорно не хотите с ней расставаться.

Необязательно носить футболки oversize. Но точно футболка должна быть свободнее, не сковывать ваши движения. Чтобы вы могли спокойно поднимать руки и не чувствовать дискомфорта во время этого.

Пиджаки со слишком узкими лацканами

Мы продолжаем тему комфорта и того, что силуэты стали шире. Поэтому, если на вашем пиджаке лацкан тоненький, то есть шансы иметь несколько старомодный вид.

Зато весной 2025 года в моде – оверсайз-пиджаки. Они выделяются массивными плечами. Также можно смело носить классические пиджаки с широкими лацканами. Они позволяют создавать правильную пропорцию и делать ваш силуэт более мужественным.



Пиджаки со слишком узкими лацканами уже не в моде / Фото freepik

Во что стоит одеваться весной 2025 года

Прежде всего можно и стоит отдавать предпочтение простым вещам, у которых интересная текстура. В вашем гардеробе может появиться наряд из льна, хлопка и замши.

Если говорить о цветах, то не следует пытаться привлекать к себе все внимание мира. Можно подобрать наряд терракотового, оливкового и графитового цветов.

Силуэт должен быть чистым. Обратите внимание на наряды без лишних деталей, если мы говорим о базовом гардеробе. А вот разбавлять его можно с помощью интересных аксессуаров.

Обувь всегда должна быть качественной. Лучше инвестировать в хорошую пару кроссовок, которые проживут дольше, чем менять каждый сезон плохую обувь. Помните, что обувь – не только о стиле, но и о комфорте и здоровье.

Верхняя одежда должна быть со вкусом. Выбирайте базовые тренчи, пальто и бомберы. Они не только позволят согреться в прохладное время года, но и могут подчеркнуть ваш стиль.

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Напоследок напомним, что вы сами выбираете, во что одеваться. Главное – не быть жертвой быстрой моды и отдавать предпочтение тем вещам, которые вы будете носить, потому что они действительно вам нравятся. Если же определенная вещь резко стала трендовой, то не спешите бросаться на нее, ведь через сезон на нее все будут фукаться.