Персональный тренер Тим Лю советует 4 упражнения, которые должны быстро и эффективно избавить вас от нежелательных килограммов. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Какие упражнения лучше всего сжигают жир на животе – советы тренера

Есть 2 типа жира на животе – подкожный и висцеральный. Этот второй располагается под мышцами живота и непосредственно в брюшной полости. И он, к сожалению, является более распространенным, от него труднее избавиться, и мужчины особенно склонны набирать его.

Но "труднее избавиться" не означает "невозможно". Да, стандартные тренировки, как приседания, не очень помогают. Сами по себе они неплохие (любая тренировка лучше, чем никакой), но против лишнего жира нужно что-то большее.

Тренер Тим Лю назвал 4 фитнес-упражнения, которые особенно полезны именно в этом случае. Но вы должны понимать, что они заставят вас сильно попотеть, и вам нужно будет пойти в тренажерный зал.

Тренер Тим Лю советует 4 упражнения, которые должны быстро и эффективно избавить вас от нежелательных килограммов / Фото mizkit@vecteezy