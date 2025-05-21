Нейропсихолог Санам Хафиз говорит, что делать такие сравнения – у нас в ДНК. Но это не значит, что мы не можем повлиять на ситуацию. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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Доктор Хафиз приводит 3 простых совета, призванных помочь человеку прекратить ставить других на пьедестал вместо себя.

Подумайте, зачем вы сравниваете себя с кем-то

Прежде чем вы сможете изменить то, как сравнение влияет на вас, стоит понять, что вы чувствуете на самом деле . Проанализируйте свои эмоции и мысли, которые возникают, когда вы сравниваете свой успех с успехом других.

. Проанализируйте свои эмоции и мысли, которые возникают, когда вы сравниваете свой успех с успехом других. Поверхностный ответ – из-за зависти, но если копнуть немного глубже, можно найти там разочарование, стыд, комплекс неполноценности или другие неожиданные вещи. Если вы увидите это в себе, принимайте без осуждения. Это часто является первым шагом к более полноценной жизни.

Многие люди имеют привычку сравнивать свои достижения с другими людьми, но это ловушка / Фото asierromero@freepik

Признайте собственные успехи

В спирали сравнения основная проблема в том, что вы полностью пренебрегаете собственными успехами . Это как самосаботаж. Но правда в том, что вы достигли успеха – хотя ваш путь отличался от путей ваших друзей. Отсюда и второй совет доктора Хафиз: подумайте обо всех своих победах. Очень важно смотреть на победы в своей жизни и понимать, что успех может приобретать разные формы.

. Это как самосаботаж. Но правда в том, что вы достигли успеха – хотя ваш путь отличался от путей ваших друзей. Отсюда и второй совет доктора Хафиз: подумайте обо всех своих победах. Очень важно смотреть на победы в своей жизни и понимать, что успех может приобретать разные формы. Для этого вам может понадобиться переосмыслить или расширить то, что для вас означает успех. Если вы постоянно пользуетесь чужими мерками, чтобы оценить, насколько далеко вы продвинулись, скорее всего, вы используете определение успеха, которое не касается вашей собственной жизни.

Вы должны понять, что чувствуете на самом деле, а тогда взяться за дело по сбросу других с пьедестала / Фото freepik

Определите свои цели и действуйте

Создайте доску видения того, что вы хотите делать дальше . "Поиск решения – это лучшее, что может делать мышление", – говорит Хафиз. Исследования показывают, что поиск и реализация решений могут уменьшить тревогу и повысить самооценку. Что еще лучше, это позволяет перестать сосредотачиваться на других и сфокусироваться на себе.

. "Поиск решения – это лучшее, что может делать мышление", – говорит Хафиз. Исследования показывают, что поиск и реализация решений могут уменьшить тревогу и повысить самооценку. Что еще лучше, это позволяет перестать сосредотачиваться на других и сфокусироваться на себе. Так что спросите себя: "Что для меня важно? Чего я хочу в жизни, но не имею сейчас?" Затем перечислите конкретные шаги, которые вам нужно сделать, чтобы приблизиться к этим целям. Это может быть обучение в новой сфере или создание собственного бизнеса, а может просто отдохнуть после многих лет работы на грани возможностей.

И в конце концов вы увидите очевидность этого факта: сравнивать себя нужно не с другими людьми, а с тем, насколько вы довольны или недовольны собственной жизнью. Как говорит Хафиз, "другие люди просто держат перед вами зеркало".