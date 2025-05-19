На то, что подобные новости растиражировались рядом изданий, отреагировали в МВД. В заметке в фейсбуке опровергли эту информацию и назвали ее фейком, пишет 24 Канал.

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Так введут ли новые штрафы для водителей

Внимание, фейк! Не предусмотрено никаких новых штрафов за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки,

– отметили в МВД.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что требования к комплектации транспортных средств на протяжении многих лет остаются неизменными. И они четко прописаны в Правилах дорожного движения.

В то же время уже несколько лет не менялись и санкции, которые ожидают водителей, которые не придерживаются прописанных требований. Поэтому, информация о новых штрафах просто не соответствует действительности.

Вместе с тем, следует понимать, что в вашем авто действительно должны быть базовые предметы, прописаны в Правилах дорожного движения. Это не прихоть, направленная на то, чтобы занять драгоценное пространство в багажнике, а необходимость, которая может непосредственно влиять на вашу безопасность на дороге.



В МВД призвали не верить фейкам / Фото со страницы МВД в фейсбуке

Что должно быть у водителя

Аптечка. На ней должно быть обозначение типа транспортного средства, для которого эта аптечка предназначена. Регулярно осматривайте ее содержимое на предмет просроченных медикаментов.

Знак аварийной остановки. Если его нет, то можно положить в багажник мигающий красный фонарь, который соответствует стандартам.

Огнетушитель. Он обязательно должен быть исправным. Если он у вас есть, то не забывайте проверять его хотя бы раз в год.

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Напоследок в МВД призвали доверять только проверенным источникам информации.