Чи ви чули про присідання Зерчера? Тренер зірок Marvel Дон Саладіно пояснив докладно суть цієї вправи, перекажемо його слова на 24 Каналі завдяки GQ.

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Що таке присідання Зерчера і чому вам варто їх спробувати

Людина під час режиму тренувань, буває, зациклюється на певному типі присідань, але це заважає їй бачити всі можливості. Багато хто не усвідомлює, наприклад, що за допомогою такої простої зміни, як підняття п'ят, можна задіяти різні м'язи одним і тим же рухом. А інші роблять тільки знамените присідання з гирями, і не бачать обмежень, пов'язаних із цим присіданням.

Так от, точно розширить ваш фітнес-світогляд присідання Зерчера. Це різновид присідань, який майже не відрізняється від присідань з кубком (це коли гантель чи гирю тримають перед грудьми, ніби кубок), але різниця в тому, що для збільшення ваги використовують штангу.

Тренер зірок Marvel Дон Саладіно пояснив докладно суть вправи присідання Зерчера / Фото bodybuilding-wizard.com

Як пояснює тренер Саладіно, позиція у присіданнях Зерчера схожа на кубок, але замість гирі ви тримаєте штангу з дисками за допомогою передпліч. Вагу слід брати таку, щоб відповідала вашому рівню фізичної підготовки.

Ця вправа дозволяє, окрім кращого контролю над рухом, додавати більшу вагу, оскільки ви більше не залежите від рук, а покладаєтесь на все тіло, щоб утримати штангу.

над рухом, додавати більшу вагу, оскільки ви більше не залежите від рук, а покладаєтесь на все тіло, щоб утримати штангу. Плюс у такий спосіб легше збільшувати прогресивне навантаження, що є важливим для ефективності вправи на високому рівні.

До слова, тренер радить використовувати захист для рук, оскільки на початку вправа може здаватися незручною – адже ви будете переносити досить багато кілограмів на дещо складній ділянці. Однак через кілька тижнів, коли ви наб'єте руку, вже все буде гаразд.

Отже, якщо хочете побачити справді супергеройські результати, ви можете додавати присідання Зерчера до всіх своїх тренувань, і при цьому виконувати ті ж повторення та підходи, що й зазвичай. Хоча, можливо, доведеться почати з меншої кількості повторень, тому що ви помітите, що можете робити глибші присідання, тобто більше навантаження на ноги та прес.