Треснувший экран, плохо держит батарея, баги, упало качество фото и так далее – все эти проблемы требуют или значительных вложений в ремонт, или решения о покупке нового. Чтобы отсрочить это, пишет 24 Канал, посмотрите на несколько советов от GQ.

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8 простых советов, с которыми вы можете дольше сохранить свой смартфон и сэкономить

Защищайте смартфон от ударов. Чтобы избежать повреждений во время случайных падений, надо защитить смартфон чехлом. Стоит выбрать силиконовый, он лучше поглощает удары и эффективно защищает края. На экран можно наклеить защитную пленку или закаленное стекло, чтобы защитить его от трещин и разбития.

Чтобы избежать повреждений во время случайных падений, надо защитить смартфон чехлом. Стоит выбрать силиконовый, он лучше поглощает удары и эффективно защищает края. На экран можно наклеить защитную пленку или закаленное стекло, чтобы защитить его от трещин и разбития. Защитите аккумулятор. Не следует ждать, пока он полностью разрядится, прежде чем заряжать его. Также лучше не оставлять телефон на зарядке на ночь и не заряжать его полностью за один раз. Можно делать небольшие подзарядки в течение дня, желательно с помощью оригинального зарядного устройства. В идеале следует поддерживать уровень заряда между 20% и 80%, не заряжать до 100%. Вы можете также активировать режим энергосбережения при необходимости. А еще используйте оригинальные или сертифицированные зарядные устройства и отключайте устройство от сети, как только оно зарядится.

Не следует ждать, пока он полностью разрядится, прежде чем заряжать его. Также лучше не оставлять телефон на зарядке на ночь и не заряжать его полностью за один раз. Можно делать небольшие подзарядки в течение дня, желательно с помощью оригинального зарядного устройства. В идеале следует поддерживать уровень заряда между 20% и 80%, не заряжать до 100%. Вы можете также активировать режим энергосбережения при необходимости. А еще используйте оригинальные или сертифицированные зарядные устройства и отключайте устройство от сети, как только оно зарядится. Обновляйте смартфон. Обновления важны для безопасности вашего смартфона. Их часто предлагают производители, чтобы защитить ваше устройство от кибератак и хакеров.

Обновления важны для безопасности вашего смартфона. Их часто предлагают производители, чтобы защитить ваше устройство от кибератак и хакеров. Освободите место для данных. Кроме очистки смартфона, упорядочение также помогает продлить срок его службы. С большим количеством приложений и фотографий память может быстро переполниться. Поэтому стоит регулярно удалять ненужные файлы и программы или переносить их в облако. Стоит оставлять по крайней мере 2 гигабайта свободными на своем устройстве.

Чтобы продлить жизнь смартфона, взгляните на эти несколько советов / Фото freepik