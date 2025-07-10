Если вы живете в постоянной спешке, то должны знать эти 5 ключей к долголетию
- Для здорового долголетия важны регулярные физические упражнения, здоровое питание, хороший сон и активная социальная жизнь.
- А чтобы уверенно идти к нему занятым людям, им стоит определять приоритеты, ставить четкие цели и точно выделять время для физических упражнений.
Долголетие "работает" как надо, если вы наслаждаетесь своей жизнью. Однако путь к здоровой старости не всегда прост, ведь есть немало неприятностей, которых трудно или невозможно избежать.
И к этому всему добавляется другая проблема нашей динамичной жизни – нехватка времени, которое можно инвестировать в свое долголетие. Но вы таки кое-что можете с этим сделать, пишет 24 Канал благодаря GQ.
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Вот 5 советов по долголетию для очень занятых людей
Почти все эксперты советуют для здорового долголетия одинаковый набор действий. Это основы основ: регулярные физические упражнения, приготовление пищи из здоровых ингредиентов, хороший сон и активная социальная жизнь.
Но все это требует немало времени и усилий. Так что же делать людям, которые живут в спешке и не имеют этого времени? Для них есть несколько советов, и те подойдут даже для очень занятых людей.
- Определите приоритеты. Вы можете думать, как меньше употреблять сахара, соли, обработанных продуктов, как пить больше воды, как не пить газированные напитки и так далее – но это может привести к перегрузке. Не сдавайтесь, вместо этого определяйте приоритеты, чтобы легче следить за своими ежедневными привычками. Посмотрите на заболевания ваших близких родственников. И, например, если есть несколько случаев диабета, то лучше сосредоточиться на уменьшении потребления сахара, чем выполнять весь список.
- Сосредоточьтесь на частях тела. Если вы любите спорт, то с регулярными физическими упражнениями проблемы не будет. Если вас интересуют шахматы и книги, то тренировать ум вам будет удаваться проще. Но достаточно сложно заботиться об обоих этих аспектах одновременно, хотя они и тесно связаны. Возможно, придется выбрать один, когда вы будете планировать изменения в своем образе жизни. Поэтому сразу подумайте, о какой части тела вы хотите заботиться больше – чтобы добавить заботу о ней в свой распорядок дня, даже если у вас немного времени. Например, если вы хотите заботиться о мозге, то посвящайте несколько минут в день деятельности, которая предотвращает когнитивное ухудшение.
- Поставьте четкие цели. Вы можете поставить себе какую-то цель на месяц или на неделю, главное – последовательно идти к ней. Например, посвящайте 10 минут в день в течение месяца тренировке мозга. Или 10 минут в день в течение недели – растяжке тела, и так далее.
- Не забывайте об основах. Спать и просыпаться в одно и то же время каждый день – это точно не про нехватку времени. Отказ от курения и злоупотребления алкоголя также не потребует много внимания в вашем распорядке дня.
- Уделяйте 3% своего времени физическим упражнениям. Даже если вы очень заняты. Достаточно 20 минут в день, чтобы улучшить свое здоровье. И вы не должны делать все сразу, можно разделить занятия на пятиминутные активности в течение дня.