И вот хорошая новость – исследования утверждают, что может быть достаточно 5 минут одной тренировки в день. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Эксцентричная, но очень полезная для здоровья тренировка для вас на 5 минут

Исследования влияния этой мини-тренировки опубликованы в Европейском журнале прикладной физиологии. Речь идет об упражнениях по растяжению мышц, находящихся под напряжением, которое генерирует тормозное действие.

То есть мы стремимся замедлить внешнюю нагрузку, но сохраняем сокращение мышцы и пытаемся ее растянуть. Эта тренировка может быть очень сложной, но если ее правильно выполнять, она может поднять ваш спорт на другой уровень.

Вот пример: когда вы выполняете скручивания на бицепс, движение подъема веса является концентрическим, но когда вы опускаете его медленно и контролируемо, оно является эксцентричным. Это касается различных упражнений в спортзале, а также домашних, и на все надо всего 5 минут.

Исследования утверждают, что эксцентричные упражнения на 5 минут в день очень полезны / Фото freepik

Исследование доказало, что этот тип упражнений без какого-либо оборудования может иметь большие преимущества для силы, гибкости, мобильности и общего самочувствия любого человека. Например, в приседании эксцентричным движением будет опускание в упор, так же в отжимании.

В идеале, надо делать не менее 10 повторений каждого упражнения. Тренировка может состоять из приседаний, отжиманий и подъема ног. Вы можете увеличить интенсивность, добавляя больше повторений, беря больший вес или с лентами сопротивления.

Конечно, эти виды тренировок не заменят занятия в спортзале, но они идеально подходят для тех, кто хочет начать заниматься спортом, ведет сидячий образ жизни, или для тех дней, когда мы не успеваем все сделать и просто хотим подвигаться хотя бы несколько минут.

Практикуя эти упражнения длительное время, вы можете улучшить свое здоровье, сформировав устойчивые привычки. И больше нет оправданий для того, чтобы проводить целый день на диване.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.