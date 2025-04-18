Красивая вышиванка – всегда выигрышное решение. Она прекрасно дополняет как классический образ, так и может стать частью кэжуального. И 24 Канал расскажет о трех вышиванках, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе!

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Вышиванка "Франко" от Merezhka

Размеры: от 44 до 56;

Состав ткани: 55% хлопок, 45% лен;

Вышивка: машинная, французский узелок;

Цена: 1380 гривен.

С чем можно совместить вышиванку: смотрите видео

Это красивая и сдержанная мужская вышиванка, которая, как говорят производители, является "воплощением непокоренного духа украинского гения Ивана Франко". На ее создание вдохновляла рубашка Каменяра, которую можно было увидеть на многих его портретах.

Собственно, Иван Франко был одним из первых мужчин-интеллигентов, которые без боязни сочетали костюмы с традиционной вышивкой. Таким образом ему удалось буквально превратить ее в символ национального достоинства и несокрушимости.

Особое внимание к себе приковывает восьмиугольная звезда. Это символ духовного света, гармонии, а также совершенства. Дополняется она квадратом. А это уже знак стабильности, порядка, а также жизненного равновесия. Между тем гармонию, защиту, баланс и духовное возвышение олицетворяет двойной крест.

Вышиванка с символами Киевской Руси от ETNODIM

Размеры: от S до XXXL;

Ткань: лен;

Нитки: хлопок;

Техника выполнения: гладь;

Цена: 5400 гривен.

Вышиванка с символами Киевской Руси / Фото ETNODIM

Перед нами прямая сорока с воротником-стойкой. Спереди можно увидеть разрез с застежкой на кнопку, что максимально комфортно. Вышивкой украшены воротник, полочка, а также манжеты. А спинка – с кокеткой.

Если говорить о вышивке, то на ней изображены гербы Великих князей Киевских, а также родовые знаки князей X – XII века. Говорится о Тризубе, знак Владимира Великого, герб Княжества, два меча, ветку калины и пшеницу.

Вышиванка "Яремчук: Несравненный мир красоты" от SVARGA

Размеры: от M до XXL;

Ткань: 100% лен;

Цена: 6000 гривен.

На вышиванку вдохновил Назарий Яремчук / Фото SVARGA

Да-да, на появление этой вышиванки вдохновил фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты". Если вы еще не видели, то рекомендуем это сделать немедленно.

Перед нами еще одна вышитая рубашка с воротником-стойкой. Застегивается она на кнопки. А ее орнамент воспроизвели с рубашки Назария Яремчука, зафиксированную на его архивных фотографиях.

На груди и рукавах можно увидеть геометрический узор. Он состоит из ромбов, треугольников, а также спиралей.

Собственно, ВИА "Смеричка", участником которого был Назарий Яремчук, одевали дизайнеры Алла Дутковская и тот самый Василий Зинкевич. Они работали над костюмами и сочетали в них современные направления моды и национальные традиции. Именно тогда ансамбль в то время был настоящим феноменом. Они не только выполняли чрезвычайную музыку, но и поражали новаторским стилем сценического наряда.

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Какую бы рубашку вы не носили, помните о том, что ее можно сочетать с различным низом. Можно надеть классические брюки, чиносы, джинсы или даже шорты. Экспериментируйте, миксуйте и наслаждайтесь ношением вышиванки, ведь это не только очень важно, но и красиво!