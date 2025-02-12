То есть радикальные или дорогие методы здесь не нужны. Как сохранять наш мозг молодым и сильным, рассказывает 24 Канал благодаря GQ.

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Ежедневные привычки для долголетия мозга

Наука говорит, что мозг может начать ослабевать с 30 лет. То есть может ухудшаться память, способность к обучению и внимание.

Конечно, если причиной этого являются определенные генетические факторы или заболевания, полезных привычек может быть недостаточно. Но при обычных условиях такие привычки могут положительно повлиять на здоровье мозга и долголетие. И вот о каких идет речь.

Высыпайтесь и хорошо питайтесь. Когда мы спим, в организме происходят "ремонтные работы". Поэтому важно иметь четкий график сна, время на расслабление перед сном, также следует спать в темной и прохладной комнате, избегать экранов и следить за тем, что вы едите на ночь. Собственно кроме сна, ваш мозг нуждается в богатом питательными веществами и сбалансированном питании. Лучшим вариантом является диета с высоким содержанием овощей и фруктов, цельного зерна и низким содержанием продуктов животного происхождения, продуктов с высокой степенью обработки и содержанием сахара.

Когда мы спим, в организме происходят "ремонтные работы". Поэтому важно иметь четкий график сна, время на расслабление перед сном, также следует спать в темной и прохладной комнате, избегать экранов и следить за тем, что вы едите на ночь. Собственно кроме сна, ваш мозг нуждается в богатом питательными веществами и сбалансированном питании. Лучшим вариантом является диета с высоким содержанием овощей и фруктов, цельного зерна и низким содержанием продуктов животного происхождения, продуктов с высокой степенью обработки и содержанием сахара. Стимулируйте ум. Изучение нового, творчество, чтение и другие занятия, которые бросают вызов вашему мозгу, помогают сохранить его молодым, бодрым и активным. Умственная деятельность стимулирует новые связи между нервными клетками и даже может помочь мозгу генерировать новые клетки, развивая неврологическую пластичность и создавая функциональный резерв для защиты от потери клеток в дальнейшем.

Простые ежедневные привычки могут положительно повлиять на здоровье мозга и долголетие / Фото freepik

Ежедневно – физическая активность. Это поможет предотвратить потерю мышечной массы с возрастом, поддерживать здоровый вес, а также поможет мозгу дольше оставаться молодым. Среди прочего, физические упражнения снижают кровяное давление, улучшают уровень холестерина, помогают сбалансировать уровень сахара в крови и уменьшают стресс, что может помочь как мозгу, так и сердцу.

Это поможет предотвратить потерю мышечной массы с возрастом, поддерживать здоровый вес, а также поможет мозгу дольше оставаться молодым. Среди прочего, физические упражнения снижают кровяное давление, улучшают уровень холестерина, помогают сбалансировать уровень сахара в крови и уменьшают стресс, что может помочь как мозгу, так и сердцу. Преодолевайте стресс. Он съедает вас и заставляет стареть быстрее, влияет на качество вашего сна, вашу производительность и делает очень странные вещи с вашим мозгом. Поэтому очень важно иметь один или несколько моментов в день, чтобы заниматься деятельностью, которая помогает расслабиться. Йога, прогулка, просмотр веселого сериала, общение или чтение книги помогут уменьшить стресс.

Он съедает вас и заставляет стареть быстрее, влияет на качество вашего сна, вашу производительность и делает очень странные вещи с вашим мозгом. Поэтому очень важно иметь один или несколько моментов в день, чтобы заниматься деятельностью, которая помогает расслабиться. Йога, прогулка, просмотр веселого сериала, общение или чтение книги помогут уменьшить стресс. Пользуйтесь социальными взаимодействиями. Это важно для долголетия мозга и долголетия в целом. Вам не нужны тысячи друзей, но нужно общаться и проводить время с теми, что у вас есть. Проводите время со старыми друзьями, заводите новых – любые крепкие социальные связи связаны с лучшим здоровьем мозга, более низким уровнем стресса и большей продолжительностью жизни.

Это важно для долголетия мозга и долголетия в целом. Вам не нужны тысячи друзей, но нужно общаться и проводить время с теми, что у вас есть. Проводите время со старыми друзьями, заводите новых – любые крепкие социальные связи связаны с лучшим здоровьем мозга, более низким уровнем стресса и большей продолжительностью жизни. Защитите свою голову. Очень важно выработать привычку защищать голову от травм – например, одевать шлем во время езды на велосипеде и пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле. Ведь удары и падения могут привести к повреждению мозга.

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