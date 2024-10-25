Если ваш профиль с первого взгляда похож на неадекватный, вы не можете ожидать, что просматривающие его будут углубляться в детали. Итак, вы должны подать себя качественно, и Man of Many рассказывает, как это сделать.

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Как создать идеальный профиль для знакомств: пособие от эксперта

С этой целью портал пообщался с Логан Ури, ученым-бихевиористом. И она назвала 3 опоры, на которых все держится.

Но прежде всего – убедитесь, что ваш профиль настолько хорош, насколько это возможно. Придется приложить определенные усилия, чтобы исправить его, но что такое несколько часов по сравнению с постоянным классным общением в дальнейшем?

Покажите свое лицо

Большинство пользователей приложений говорят, что самое главное, что они ищут в знакомстве – это красивое первое фото. В частности, они хотят видеть ваше лицо.

Откажитесь от фотографий с фильтрами или в солнцезащитных очках. Начните с фото головы без помех и добавьте фото, на которых вы делаете то, что любите,

– советует Ури.

Не самая лучшая идея – групповые фотографии, поскольку на них сложно понять, кто вы в толпе.

фотографии, поскольку на них сложно понять, кто вы в толпе. Также избегайте фотографий в спортзале – держите их лучше для своих друзей по спортзалу.

Поработайте, чтобы ваш профиль в приложении был настолько хорошим, насколько это только возможно / Фото freepik

Проявите свою индивидуальность

Многие люди заполняют свои профили поспешно, чтобы получить доступ к свайпам или лайкам, но медвежья услуга себе. Вместо этого следует не спешить и рассказать о себе что-то действительно важное и интересное. Например, факт о вас, который удивляет людей, или чего вы хотите достичь в этом году, или даже ваш самый иррациональный страх.

Просто убедитесь, что ваши рассказы достаточно интересны, чтобы вызвать реакцию (а не состоят из одного слова).

Что бы вы не любили в себе, убедитесь, что другие люди могут это увидеть,

– подсказывает Ури.

И старайтесь избегать клише. Люди ищут ваши уникальные странности и взгляды, ваше настоящее "я".

Безусловно, есть место как для серьезных, так и для несерьезных текстов.

Но есть разница между навязчивыми шутками и демонстрацией чувства юмора.

Нужно выдержать баланс, чтобы не казаться ни шутом, ни скучным или напряженным.

И еще одна невероятно важная вещь: вы должны подчеркнуть в своем профиле то, что вы ищете в приложении.

Вы должны подчеркнуть в профиле то, что именно вы ищете в приложении / Фото freepik

Не играйте в игры

Избегайте соблазна относиться к общению как к игре. Не медлите при симпатии – напишите человеку как можно быстрее и назначьте свидание в течение нескольких дней.

Когда вы связываетесь с кем-то в течение 24 часов после того, как установили контакт, вы имеете гораздо больше шансов услышать ответ от этого человека.

А когда оба человека отвечают друг другу в течение часа, то шансы на свидание растут в геометрической прогрессии.

Лучшее время для того, чтобы предложить личную встречу – это примерно 3 дня после того, как вы нашли друг друга. То есть у вас было достаточно времени, чтобы немного познакомиться, но импульс встречи с кем-то новым все еще в разгаре. Если же затянуть с этим, человек, скорее всего, потеряет интерес.