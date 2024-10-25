Якщо ваш профіль з першого погляду скидається на неадекватний, ви не можете очікувати, що глядачі заглиблюватимуться в деталі. Отже, ви повинні подати себе якісно, і Man of Many розповідає, як це зробити.

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Як створити ідеальний профіль для знайомств: посібник від експертки

З цією метою портал поспілкувався з Логан Урі, вченою-біхевіористкою. І вона назвала 3 опори, на яких все тримається.

Але передовсім – переконайтеся, що ваш профіль настільки хороший, наскільки це можливо. Доведеться докласти певних зусиль, щоб виправити його, але що таке кілька годин у порівнянні з постійним класним спілкуванням надалі?

Покажіть своє обличчя

Більшість користувачів додатків кажуть, що найголовніше, що вони шукають у знайомстві – це гарне перше фото. Зокрема, вони хочуть бачити ваше обличчя.

Відмовтеся від фотографій з фільтрами або в сонцезахисних окулярах. Почніть з фото голови без перешкод і додайте фото, на яких ви робите те, що любите,

– радить Урі.

Не найкраща ідея – групові фотографії, оскільки на них складно зрозуміти, хто ви в натовпі.

фотографії, оскільки на них складно зрозуміти, хто ви в натовпі. Також уникайте фотографій у спортзалі – тримайте їх краще для своїх друзів по спортзалу.

Попрацюйте, щоб ваш профіль у додатку був настільки хорошим, наскільки це тільки можливо / Фото freepik

Проявіть свою індивідуальність

Багато людей заповнюють свої профілі швидко, щоб отримати доступ до свайпів чи лайків, але ведмежа послуга собі. Натомість слід не поспішати та розповісти про себе щось справді важливе та цікаве. Наприклад, факт про вас, який дивує людей, або чого ви хочете досягти цього року, або навіть ваш найбільш ірраціональний страх.

Просто переконайтеся, що ваші розповіді достатньо цікаві, щоб викликати реакцію (а не складаються з одного слова).

Що б ви не любили в собі, переконайтеся, що інші люди можуть це побачити,

– підказує Урі.

І намагайтеся уникати кліше. Люди шукають ваші унікальні дивацтва та погляди, ваше справжнє "я".

Безумовно, є місце як для серйозних, так і для несерйозних текстів.

Але є різниця між нав'язливими жартами та демонструванням почуття гумору.

Треба витримати баланс, щоб не здаватися ані блазнем, ані нудним чи напруженим.

І ще одна неймовірно важлива річ: ви повинні підкреслити у своєму профілі те, що ви шукаєте в додатку.

Ви повинні підкреслити у профілі те, що саме ви шукаєте в додатку / Фото freepik

Не грайте в ігри

Уникайте спокуси ставитися до спілкування як до гри. Не зволікайте за симпатії – напишіть людині якнайшвидше і призначте побачення протягом кількох днів.

Коли ви зв'язуєтеся з кимось протягом 24 годин після того, як встановили контакт, ви маєте значно більше шансів почути відповідь від цієї людини.

А коли обидві людини відповідають одне одному протягом години, то шанси на побачення зростають в геометричній прогресії.

Найкращий час для того, щоб запропонувати особисту зустріч – це приблизно 3 дні після того, як ви знайшли один одного. Тобто у вас було достатньо часу, щоб трохи познайомитися, але імпульс зустрічі з кимось новим все ще в розпалі. Якщо ж затягнути з цим, людина, швидше за все, втратить інтерес.