По меньшей мере потому, что часовщики и стилисты морщатся, когда слышат это слово. Почему это так, и как правильно применять в своем образе этот стиль – рассказывает 24 Канал благодаря GQ.

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Что такое стекинг и как его применяют в своем стиле

На Международном кинофестивале в Палм-Спрингс в январе Тимоти Шаламе носил двое мини-часов Cartier Tank на одной руке со знаменитым браслетом Love от парижского ювелира. Этот образ напомнил стиль сочетания часов и ювелирных украшений Рианны прошлой осенью, когда она надела мини-часы AP Royal Oak с бриллиантовыми браслетами. В декабре прошлого года Жаклин Ли смело надела чрезвычайно редкие часы Berneron Mirage и золотой браслет с драгоценными камнями. Все эти люди и многие другие занимались стекингом.

Стекинг не следует путать с ношением часов на обоих запястьях, и со словом "стек" он также не связан (это хип-хоп-термин для обозначения пачек с тысячами долларов наличных). Стекинг – это сочетание часов с другими часами, браслетами, запонками и так далее вокруг них.

Основатель Berneron Сильвен Бернерон считает, что мы должны принять это явление. Но сам он имеет к нему профессиональное предубеждение – ведь знает, сколько ресурсов часовщики вкладывают в свои идеальные произведения. И когда потом их затмевают другим аксессуаром рядом, мастерам это неприятно.

Стекинг становится все более популярным, хотя этот тренд и воспринимают несколько противоречиво / Коллаж 24 Канала фото @mr.a

Многие другие коллекционеры и производители часов также не поддерживают стекинг. Потому что:

Во-первых, с точки зрения эстетики это совсем не добавляет красоты, и это словно добавить наклейку на бампер автомобиля (часы хороши сами по себе, а любое дополнительное украшение только отвлекает от них внимание).

это совсем не добавляет красоты, и это словно добавить наклейку на бампер автомобиля (часы хороши сами по себе, а любое дополнительное украшение только отвлекает от них внимание). Во-вторых, с дополнительным аксессуаром рядом возникает большой риск повредить , поцарапать часы (впрочем, некоторые говорят, что царапины здесь только добавляют часам характера).

, поцарапать часы (впрочем, некоторые говорят, что царапины здесь только добавляют часам характера). В-третьих, практический аспект – люди не понимают, зачем иметь на руке так много вещей, которые могут мешать джемперам, пальто, застрять в дверных ручках или в других местах.

Как правильно носить часы с аксессуарами рядом

Это сложный навык, тонкая игра со вкусом на грани между чрезмерностью и совершенством. Речь идет не просто о ношении часов, а об интуитивном чувстве стиля. Стекинг здесь – это способ показать индивидуальность и личный стиль человека.

Большинство экспертов соглашаются, что не существует жестких правил. Потому что как определить правильность миксования брендов (хотя некоторые советуют все же останавливаться на одном бренде) или металлов, а еще и успевать за модой хотя бы в соответствии с сезоном?

Итак, пожалуй, самый простой способ применения стекинга – это носить часы так, как вам нравится, и с тем, что вам нравится.