Что это за модель, чем отличается и сколько стоит? 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Рик Хэтчетт носит эти часы в сериале "Белый лотос"

"Белый лотос" от HBO прекрасно показывает роскошную жизнь и лицемерие элиты. Одним из доказательств этого является и тщательный подбор каждой мелкой детали, от одежды до аксессуаров, которые подчеркивают характер персонажей.

В 3 сезоне Рик Хэтчетт, которого играет Уолтон Хоггинс, носит на руке то, что привлекло внимание любителей часов. Это не Rolex, не Patek, но – это часы с сильной индивидуальностью. Знакомьтесь – это Timex Q GMT, и они удивительно доступны (их первая цена редко превышает 200 евро, а в Украине продают за примерно 10 000 гривен).

Модель отдает дань дизайну 1970-х благодаря 38-миллиметровому стальному корпусу и безелю по образцу классических часов для путешественников. Чистый черный циферблат имеет люминесцентные индексы и окошко даты, а кварцевый механизм гарантирует максимальную точность.

В 3 сезоне "Белого лотоса" Рик Гетчетт носит на руке то, что привлекло внимание любителей часов / Фото НВО

Черный пластиковый ремешок придает часам спортивный вид, который подойдет всем поклонникам элегантности. Он также является водонепроницаемым до 50 метров, то есть идеален для коротких заплывов, но не для дайвинга.

Как часы отражают характер героя? Когда-то Рик Гетчетт мог бы носить кричащую модель, но в 3 сезоне он выбирает Timex, известный лаконичным стилем. Этот выбор не случайный.

Рик – человек, оказавшийся между прошлым и настоящим, между желанием сохранить определенный привычный шарм и потребностью выглядеть более аутентично и менее надуманно. То есть выбор более доступных, но все еще стильных часов является одним из способов выражения этого блуждания между двумя мирами.

Культовый сериал "Белый лотос" поставил этот аксессуар в центр внимания – и теперь модели бренда, которые поклонники любят уже более 150 лет, переживают возрождение популярности. Ведь это не просто модные часы, а изделие, которое рассказывает историю.