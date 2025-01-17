Речь идет о независимость от прошлых убеждений. 24 Канал со ссылкой на Fortune рассказывает подробнее.

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Какой урок от Джобса помог Куку стать выдающимся лидером Apple

Когда Джобс нанял нынешнего гендиректора Кука в 1998, Apple была на грани банкротства. К тому времени Кук был вице-президентом в компьютерной корпорации Compaq, работал в Intelligent Electronics и 12 лет в IBM после колледжа. Несмотря на протесты близких ему людей относительно перехода в Apple, Кук чувствовал, что этот шаг был необходимым.

Я думал, что мне выпал шанс всей моей жизни. Я не хотел его потерять,

– рассказывал он.

По его же словам, риск окупился. Впоследствии Кук развил уникальный стиль руководства и поднялся до вершин под руководством Джобса. Так вот, среди ключевых управленческих навыков, которым он научился у Стива, была важность не быть привязанным к прошлым убеждениям – компетенция, которую, по словам Кука, имеют немногие лидеры.

Важная компетенция лидеров – не быть привязанным к прошлым убеждениям / Фото АР

Джобс приветствовал дебаты, любил, когда ему бросали вызов, и ценил тех, кто был готов признать свою неправоту, когда видел новые доказательства. Мнение самого Джобса всегда можно было изменить, если предложить ему лучшую идею. Часто Джобс играл роль адвоката дьявола и занимал позицию, в которую сам не верил, чтобы вызвать оживленную дискуссию. Он считал, что это лучший способ учиться.

Одной из самых масштабных и длительных дискуссий между Джобсом и Куком был спор о том, как продавать первый iPhone в начале 2000-х. Джобс хотел модель распределения прибыли, при которой Apple получала бы часть ежемесячного дохода оператора, тогда как Кук предпочитал модель субсидирования, при которой операторы оплачивали часть стоимости iPhone наперед, а оператор возвращал ее путем продажи подписки. Компания начала с модели Джобса, но перешла на модель Кука в 2011 году, после чего продажи iPhone стремительно выросли.

Джобс был наставником Кука, и хотя в начале своей карьеры в Apple он был преимущественно за кулисами, Кук сыграл решающую роль в преобразовании технологического гиганта благодаря своей логистике, цепочке поставок и операционному мастерству. Поэтому неудивительно, что после смерти Джобса именно Кук возглавил компанию.