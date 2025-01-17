Мовиться про незалежність від минулих переконань. 24 Канал із посиланням на Fortune розповідає докладніше.

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Який урок від Джобса допоміг Куку стати видатним лідером Apple

Коли Джобс найняв нинішнього гендиректора Кука в 1998, Apple була на межі банкрутства. До того часу Кук був віцепрезидентом у комп'ютерній корпорації Compaq, працював у Intelligent Electronics та 12 років в IBM після коледжу. Попри протести близьких йому людей щодо переходу в Apple, Кук відчував, що цей крок був необхідним.

Я думав, що мені випав шанс усього мого життя. Я не хотів його втратити,

– розповідав він.

За його ж словами, ризик окупився. Згодом Кук розвинув унікальний стиль керівництва та піднявся до вершин під керівництвом Джобса. Так от, серед ключових управлінських навичок, яких він навчився у Стіва, була важливість не бути прив'язаним до минулих переконань – компетенція, яку, за словами Кука, мають небагато лідерів.

Важлива компетенція лідерів – не бути прив'язаним до минулих переконань / Фото АР

Джобс вітав дебати, любив, коли йому кидали виклик, і цінував тих, хто був готовий визнати свою неправоту, коли бачив нові докази. Думку самого Джобса завжди можна було змінити, якщо запропонувати йому кращу ідею. Часто Джобс грав роль адвоката диявола і займав позицію, в яку сам не вірив, щоб викликати жваву дискусію. Він вважав, що це найкращий спосіб вчитися.

Однією з найбільш масштабних і тривалих дискусій між Джобсом і Куком була суперечка про те, як продавати перший iPhone на початку 2000-х. Джобс хотів модель розподілу прибутку, за якої Apple отримувала б частину щомісячного доходу оператора, тоді як Кук віддавав перевагу моделі субсидування, за якої оператори оплачували частину вартості iPhone наперед, а оператор повертав її шляхом продажу передплати. Компанія почала з моделі Джобса, але перейшла на модель Кука у 2011 році, після чого продажі iPhone стрімко зросли.

Джобс був наставником Кука, і хоча на початку своєї кар'єри в Apple він був переважно за лаштунками, Кук відіграв вирішальну роль у перетворенні технологічного гіганта завдяки своїй логістиці, ланцюжку поставок та операційній майстерності. Тож і не дивно, що після смерті Джобса саме Кук очолив компанію.