Своим перевоплощением мужчина поделился в тиктоке. Видео уже успело стать вирусным, собрав множество лайков и комментариев.

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Новая прическа сделала из мужчины "плохого парня"

Есть много способов сохранить романтику в отношениях. Независимо от того, угощаете ли вы свою половинку вкусным ужином, или удивляете ее цветами, есть бесчисленное количество способов заставить ее растрогаться.

Один парень сделал для своей любимой кое-что невероятное – изменил себя . Конечно, здесь идет речь не о внутреннем мире, а о внешности.

. Конечно, здесь идет речь не о внутреннем мире, а о внешности. Благодаря возможностям социальных сетей, пользователь тиктока cam_barber поделился клипом о своем визите к барберу, который полностью трансформировал его облик.

На кадрах – длинные пряди клиента, и парень признается, что не стригся уже 3 месяца, но теперь хотел бы сделать себе новую прическу.

Завтра из Канады приезжает моя девушка, ведь на следующей неделе начинается учеба, поэтому я должен хорошо выглядеть,

– говорит он.

Барбер Кем, к которому обратился парень, поддержал его и спросил, какие парни нравятся его девушке – хорошие или плохие. На что тот ответил: "Хорошие".

Он удивит свою девушку новым образом "плохого мальчика": смотрите видео cam_barber

Впрочем, в итоге 21-летний клиент предстал с совершенно новой прической, от которой поклонники были в восторге. Хоть и оценили несколько с юмором: "Все же у него стрижка как у плохого мальчика", но "его девушке это точно понравится".