Но здесь есть другой интересный вопрос, как заметил Gentleman 24 на портале Quora. Оказывается, привычка есть и говорить с полным ртом может свидетельствовать об уровне интеллекта человека. Но вот о каком – низком или высоком?

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Может ли привычка говорить с полным ртом пищи свидетельствовать о низком интеллекте

Некоторые говорят, что может. Сторонники такой точки зрения имеют несколько аргументов. Мол, есть и говорить – это об отсутствии самодисциплины.

То есть человек, который ест и разговаривает с полным ртом, не контролирует свое поведение и не способен сдерживать свои импульсы. В противном случае человек бы сначала прожевал и проглотил пищу, а только тогда начинал бы говорить.

Также человек, который не стесняется разговаривать с полным ртом, показывает неразвитые социальные навыки. Ведь ему, получается, безразлично, какое впечатление он производит на других.

И он не адаптирует свое поведение к различным социальным ситуациям. Что в свою очередь свидетельствует о плохо развитых коммуникативных навыках, а еще и незнании базовых правил этикета.

Привычка есть и говорить с полным ртом может свидетельствовать об уровне интеллекта человека, но вот о каком? / Фото freepik

А, может, разговор с набитым ртом связан с высоким IQ

Є другой взгляд на этот аспект: что разговор с набитым ртом является признаком большего интеллекта, а не меньшего. И сторонники этого мнения опираются на научные аргументы.

Мол, одновременные жевание и разговор являются примером того, что у человека разум преобладает над физиологическими функциями низшего уровня. Что, конечно, характерно для людей с высоким уровнем IQ.

Что ж, видимо, нам придется самостоятельно решать, на чью сторону становиться и чьи аргументы будут казаться нам более убедительными. Но как бы там ни было, а уровень интеллекта одним жеванием пищи и светскими разговорами не определяется.

На самом деле интеллект – это сложное понятие, которое охватывает широкий спектр способностей, от логического мышления до способности решать проблемы. Поэтому люди с высоким IQ могут иметь определенные привычки вне тех или иных культурных норм – и они не являются показателем их когнитивных способностей.