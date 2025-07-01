Такую статистику решила сформировать компания QS Supplies, которая производит товары для ванных комнат. Что у них получилось, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Сидение на "троне" со смартфоном затягивает все глубже

Компания опросила 500 американцев об их туалетных привычках. И обнаружила, что те проводят 49 часов за пользованием телефоном на унитазе. Это более 2 полных дней в год.

Что люди делают на своих гаджетах, сидя на "троне"?

Просматривают социальные сети – 66%.

Смотрят видео – 40%.

Отвечают на сообщения – 37%.

Читают новости – 36%.

Отправляют электронные письма – 36%.

Играют в игры – 29%.

Что-то покупают в интернете – 14%.

Работают – 9%.

И кому-то звонят – 8%.

Не поверите, но 2% людей даже совершают видеозвонки.

Интересный факт: больше всего подвержены привычке залипать в телефоне на унитазе зумеры, то есть рожденные между 1997 и 2012 годами. Речь идет о 54 часах в год.

61% людей признаются, что остаются в туалете дольше, чтобы доделать что-то на своем телефоне. 42% замыкаются там, чтобы отдохнуть от других. А 51% просто хотят насладиться одиночеством.

Люди проводят не менее 2 суток в год за смартфоном на унитазе / Фото YakobchukOlena@stock.adobe.com

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Взглянув на эти цифры, закрадывается мысль о своего рода туалетно-смарфонной эпидемии. Между тем как привычка сидеть в телефоне в туалете является довольно грязной в прямом смысле.

При этом только 1 человек из 4 чистит свой телефон после использования его в ванной комнате. Поэтому врачи предостерегают, что использование грязного телефона может вызвать простуду, грипп, даже заболевания желудочно-кишечного тракта.

А даже если вы и чистите свой мобильный после мытья рук, это не защищает от проблем со здоровьем. Чрезмерное сидение на унитазе с телефоном может вызвать то, что в сети уже получило мемное название – TikTok tush ("тикточные ягодицы").

А еще не будем забывать о геморрое – это набухшие вены в анусе и прямой кишке, которые могут вызвать боль, зуд и кровотечение. И если вы хотите предотвратить его, во время опорожнения нужно откладывать телефон без всяких "но".