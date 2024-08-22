Ютуберка Холли Мэдисон и ее коллега по обложке Playboy Бриджит Марквардт в своем подкасте рассказали о некоторых странных предметах, которые их босс Хью Хефнер собирал много лет.

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Какие причудливые предметы для развлечений скрывал особняк Playboy

Холли Мэдисон рассказала, что видела в особняке Хью Хефнера необычный предмет мебели, изготовленный на заказ – странное секс-кресло, которое кто-то сделал в 70-х годах. Оно стояло в особняке в сауне, где сейчас расположили спортзал.

Еще более странным был единственный в своем роде предмет, известный как "Голубой Макс". Холли описала, что в спальне основателя Playboy были десятки маленьких шкафчиков и уголков, заполненных различными вещами, необходимыми для поддержания его неустанного эротического образа жизни.

И в одном из шкафов одной ночью мы нашли эту странную синюю пластиковую штуку. Я даже не могу описать, как она выглядела. Он был похож на робота, мы назвали его "Голубой Макс", и я помню, как смеялась с него,

– вспоминает Холли.

Хефнер десятилетиями собирал различные причудливые предметы для эротических утех / Фото АР

Хефнер не пытался в присутствии женщины использовать его, но он говорил, что это очень круто. Холли объяснила, что таинственным устройством могли пользоваться как мужчины, так и женщины.

При этом "он был почти похож на велосипедное сиденье, но я не думаю, что на нем можно было сидеть", а вместе с этим у "Макса" была " роботизированная рука, а на ее конце – какая-то штука".

а на ее конце – какая-то штука". К сожалению, не существует никаких фотографий легендарного Blue Max, поэтому его точная функция, скорее всего, и в дальнейшем останется загадкой.

Хефнер, к слову, страсть к эротическим развлечениям сохранял до последних лет жизни (он умер в 2017 в 91 год). Его вдова рассказала, мужчина принимал так много виагры, что потерял слух на одно ухо, но говорил: "Лучше быть глухим, но иметь секс".