Что мужчины должны быть жесткими и неприступными. Мол, признавать ошибки или страхи, просить о помощи или проявлять заботу и нежность – не для мужчин. Однако токсичная маскулинность часто вредит мужчинам, которые ее проявляют – и тем, кто их окружает.

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Вот лишь несколько знаменитостей, которые смеются в лицо токсичной маскулинности

Гарри Стайлз, музыкант. Он подтянут, весь в татуировках, и миллионы женщин по всему миру пялятся на него на сцене. Но Гарри не самовлюбленный надменный мачо. Он бегает по сцене с радужными флагами, любит кавер-версии песен своих кумиров и пишет песни о женском оргазме.

А наиболее выразительно британец бунтует против традиционных гендерных ролей в своем выборе сценического наряда. На фестивале Coachella в 2021 он выступал, среди прочего, в боа из перьев и ярком комбинезоне из пайеток. А на обложке британского Vogue в декабре 2020 появился в платье от Gucci.

В интервью модному журналу Стайлз назвал женскую одежду замечательной и отметил, что мужчины не должны позволять бинарным представлениям о стиле мешать их самореализации: "Каждый раз, когда вы ставите барьеры в собственной жизни, вы ограничиваете себя".

Том Холланд, актер. Том в свои 27 лет уже успел сыграть несколько сенсационных ролей, в частности во франшизе о "Человеке-пауке". Однако его карьера стартовала не на большом экране, а в комедийном шоу "Батл губами" (Lip Sync Battle).

В 2017 он соревновался со своей коллегой-актрисой Зендеей и в течение 2 минут исполнял в чулках и мини-платье песню Рианны Umbrella. "Я горжусь этим. Думаю, это хорошо, что он оставил неизгладимое впечатление", – говорит актер, оглядываясь назад. И уточняет, что не хотел делать заявление, но это именно то, что он сделал.

Под видео выступления на ютубе, которое просмотрели более 145 миллионов раз, есть бесчисленное количество восторженных комментариев. Один пользователь пишет, что Холланд был одновременно самым мужественным и самым женственным человеком на сцене. Другой комментирует: "Он невероятно уверен в себе". А третий говорит: "Он излучает сексуальную привлекательность".

Том Холланд и Umbrella: смотрите видео Comedy Central Latinoamérica

Крис Эванс, актер. Звезда Marvel не имеет детей, но он лучший отец для его собаки: когда в феврале 2021 года Доджеру пришлось перенести операцию, актер захотел подбодрить своего милого четверолапого друга и сшил его любимую мягкую игрушку – льва. "Я никогда раньше ничего не шил, но очень горжусь результатом", – написал Эванс в инстаграме.

А еще звезда "Мстителей" выступает за права ЛГБТК-сообщества и феминизм. Когда британский телеведущий Пирс Морган высмеял актера Дэниела Крейга за то, что тот носил своего ребенка в слинге на публике, Эванс заявил:

Это же надо быть настолько неуверенным в собственной маскулинности, чтобы беспокоиться о том, как другой мужчина носит своего ребенка. Любой мужчина, который тратит свое время на оценку своей маскулинности, глубоко напуган внутри.

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Джейсон Момоа, актер. На первый взгляд, Момоа – воплощение крутого парня: высокий, широкий, мускулистый мужчина с бородой и множеством татуировок. Но полинезиец постоянно бросает вызов традиционным нормам маскулинности: он появляется на официальных мероприятиях в розовых костюмах, часто заплетает свои длинные волосы в косы, а иногда – в косички с розовыми заколками.

Мне безразлично, что думают другие, мне нравится розовый цвет, и я чувствую себя достаточно уверенным в своей маскулинности, чтобы демонстрировать ее. В каждом из нас есть женское и мужское начало, и мы должны принимать их оба,

– сказал он в декабре 2020.

Веселая игра Момоа с гендерными стереотипами достигла кульминации в блокбастере "Форсаж Х". 44-летний актер разгуливает в боевике, как социопатический павлин, и, кажется, почти флиртует с альфа-самцом Домеником Торетто. "В отличие от своего героя Данте, Джейсон не бессердечный, но у них много общего, особенно лак для ногтей", – заметил режиссер Луи Летерье.

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Том Харди, актер. Его также обычно можно увидеть в агрессивных и остросюжетных ролях. Среди самых известных фильмов – жестокая эпопея о конце света "Безумный Макс: Дорога ярости", где он помогает порабощенным женщинам найти свой путь к свободе.