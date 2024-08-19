Что мужчины должны быть жесткими и неприступными. Мол, признавать ошибки или страхи, просить о помощи или проявлять заботу и нежность – не для мужчин. Однако токсичная маскулинность часто вредит мужчинам, которые ее проявляют – и тем, кто их окружает.
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Вот лишь несколько знаменитостей, которые смеются в лицо токсичной маскулинности
Гарри Стайлз, музыкант. Он подтянут, весь в татуировках, и миллионы женщин по всему миру пялятся на него на сцене. Но Гарри не самовлюбленный надменный мачо. Он бегает по сцене с радужными флагами, любит кавер-версии песен своих кумиров и пишет песни о женском оргазме.
- А наиболее выразительно британец бунтует против традиционных гендерных ролей в своем выборе сценического наряда. На фестивале Coachella в 2021 он выступал, среди прочего, в боа из перьев и ярком комбинезоне из пайеток. А на обложке британского Vogue в декабре 2020 появился в платье от Gucci.
- В интервью модному журналу Стайлз назвал женскую одежду замечательной и отметил, что мужчины не должны позволять бинарным представлениям о стиле мешать их самореализации: "Каждый раз, когда вы ставите барьеры в собственной жизни, вы ограничиваете себя".
Том Холланд, актер. Том в свои 27 лет уже успел сыграть несколько сенсационных ролей, в частности во франшизе о "Человеке-пауке". Однако его карьера стартовала не на большом экране, а в комедийном шоу "Батл губами" (Lip Sync Battle).
- В 2017 он соревновался со своей коллегой-актрисой Зендеей и в течение 2 минут исполнял в чулках и мини-платье песню Рианны Umbrella. "Я горжусь этим. Думаю, это хорошо, что он оставил неизгладимое впечатление", – говорит актер, оглядываясь назад. И уточняет, что не хотел делать заявление, но это именно то, что он сделал.
- Под видео выступления на ютубе, которое просмотрели более 145 миллионов раз, есть бесчисленное количество восторженных комментариев. Один пользователь пишет, что Холланд был одновременно самым мужественным и самым женственным человеком на сцене. Другой комментирует: "Он невероятно уверен в себе". А третий говорит: "Он излучает сексуальную привлекательность".
Том Холланд и Umbrella: смотрите видео Comedy Central Latinoamérica
Крис Эванс, актер. Звезда Marvel не имеет детей, но он лучший отец для его собаки: когда в феврале 2021 года Доджеру пришлось перенести операцию, актер захотел подбодрить своего милого четверолапого друга и сшил его любимую мягкую игрушку – льва. "Я никогда раньше ничего не шил, но очень горжусь результатом", – написал Эванс в инстаграме.
А еще звезда "Мстителей" выступает за права ЛГБТК-сообщества и феминизм. Когда британский телеведущий Пирс Морган высмеял актера Дэниела Крейга за то, что тот носил своего ребенка в слинге на публике, Эванс заявил:
Это же надо быть настолько неуверенным в собственной маскулинности, чтобы беспокоиться о том, как другой мужчина носит своего ребенка. Любой мужчина, который тратит свое время на оценку своей маскулинности, глубоко напуган внутри.
Интересная история Мужчина зарабатывает миллион долларов в год на своем ресторане, хотя не имел ни одного клиента
Джейсон Момоа, актер. На первый взгляд, Момоа – воплощение крутого парня: высокий, широкий, мускулистый мужчина с бородой и множеством татуировок. Но полинезиец постоянно бросает вызов традиционным нормам маскулинности: он появляется на официальных мероприятиях в розовых костюмах, часто заплетает свои длинные волосы в косы, а иногда – в косички с розовыми заколками.
Мне безразлично, что думают другие, мне нравится розовый цвет, и я чувствую себя достаточно уверенным в своей маскулинности, чтобы демонстрировать ее. В каждом из нас есть женское и мужское начало, и мы должны принимать их оба,
– сказал он в декабре 2020.
Веселая игра Момоа с гендерными стереотипами достигла кульминации в блокбастере "Форсаж Х". 44-летний актер разгуливает в боевике, как социопатический павлин, и, кажется, почти флиртует с альфа-самцом Домеником Торетто. "В отличие от своего героя Данте, Джейсон не бессердечный, но у них много общего, особенно лак для ногтей", – заметил режиссер Луи Летерье.
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Том Харди, актер. Его также обычно можно увидеть в агрессивных и остросюжетных ролях. Среди самых известных фильмов – жестокая эпопея о конце света "Безумный Макс: Дорога ярости", где он помогает порабощенным женщинам найти свой путь к свободе.
- В разговоре с Interview британец рассказал, насколько важно, по его мнению, чтобы женщинам предлагали лучшие роли: "Не считаете ли вы, что для женщин должны быть лучшие роли, чем всегда быть девушкой или женой главного героя-мужчины? Потому что мне это надоедает".
- Харди также часто говорил о том, что чувствует себя очень женственным и хочет развивать эти качества, особенно как отец: "Я хочу научиться быть не только отцом, но и матерью для своего сына" (так актер объяснил свою татуировку Мадонны с ребенком).