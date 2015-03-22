Действительно ли водители таксуют для души: разговор с профи с 20-летним стажем и украинскими звездами

Вокруг профессии таксиста витает множество стереотипов. Один из них связан с якобы легкостью этой работы. Впрочем, это не просто о расслабленном сидении за рулем, во время которого тебе "капают" денежки.

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал общается с представителями разных профессий. Мы задаем им те вопросы, которые хотели бы вы, но не могли решиться. Ко Дню таксиста, который отмечают 22 марта, мы подготовили для вас интересный разговор об этой профессии. В нем водитель, который половину своей жизни за рулем, а также украинские актриса и певец, которые попробовали себя в этой профессии, помогли нам заглянуть за ее кулисы.

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Почему таксисты ставят одну звездочку

Обратите внимание! Прежде всего мы пообщались с водителем такси Виктором, известным благодаря ютуб-каналу "Реальный таксист". Он помог развеять распространенные стереотипы об этой профессии.

Начнем со знакомства с читателями. Расскажите немного о себе.

Меня зовут Виктор, мне – 41 год, и полжизни я работаю в такси. Последние 10 лет помогаю водителям получить эту профессию, рассказываю о ней, как работать, сколько можно зарабатывать.

Как вы попали в профессию водителя такси и что вас побудило к этому?

В профессию попал, потому что было очень большое желание, во-первых, водить. И здесь, можно сказать, – полезное с приятным. И автомобиль взял в аренду, на нем катался, плюс зарабатывал деньги. И так понемногу-понемногу втянулся в профессию таксиста.

Что вы любите в своей работе, а что – нет?

Конечно, как каждый водитель такси, люблю щедрых, веселых клиентов и город, езду по городу без пробок.

Как вы реагируете на недовольных пассажиров? Ставите им одну звездочку или пытаетесь урегулировать ситуацию в моменте?

На недовольных пассажиров раньше как-то реагировал жестче. Но водитель такси с годами становится таким психологом и, в принципе, может решить абсолютно любой конфликт. Но, если уж это не получается, некоторые водители ставят одну звездочку. Раньше такого не было. Раньше были рации. Плохой отзыв о клиенте можно было поставить только в диспетчерской базе такси, чтобы какой-то комментарий о пассажире написали. Но, в принципе, со всеми пассажирами можно найти общий язык и перевести конфликт в нормальное общение.

К слову! Бартендеры – те, кто тоже много работает с людьми. Ранее в интервью нам барледи назвала самую странную вещь, которой с ней рассчитались в баре. Вы будете удивлены.

Виктор рассказал, в какой службе такси работать выгоднее всего: смотрите видео

Стрессы и напряжение однозначно отражаются на том, как другие водители ведут себя на дорогах. Как вы справляетесь со стрессом или сложными ситуациями, чтобы держать себя в руках?

Водители такси проезжают в день, в среднем, 250 километров. То есть, в принципе, за год, если водитель работает постоянно, он проезжает более 80 тысяч километров. И это очень большой опыт на дороге. Уже абсолютно любая ситуация практически понятна.

Да, есть много водителей такси, которые новенькие приходят, им тяжело адаптироваться в большом городе, в пробках, в выездах, заездах, зимой, когда скользко, когда нечищеные дороги. Но человек, который проработает уже минимум хотя бы полгода водителем такси, он, во-первых, очень качественно знает город, может нормально добраться и адаптироваться по городу, по дорогам и во всех стрессовых ситуациях. Потому что за день, проезжая десятки дворов, откуда ты забираешь или куда завозишь пассажира, ты видишь на дороге абсолютно все.

Таксист – не ваш персональный водитель

Какой стереотип о таксистах вы бы хотели разрушить?

Стереотип о таксисте... Что таксист – это профессиональный водитель, который, ну, не только водитель, а еще психолог и человек, который, можно сказать, в некоторое время отвечает за твою жизнь, потому что он ведет машину аккуратно, довозит пассажира из пункта А в пункт Б. И, знаете, стереотип еще о таксисте такой, что, типа, "шеф, два счетчика", но такого нет.

Очень много водителей такси – из вынужденной ситуации, которые потеряли работы, работают в такси на очень классных автомобилях, например на "Теслах", на "Лексусах", на "Джипах" своих.

И, в принципе, зарабатывают не желаемые, но неплохие деньги. То есть пока труд таксиста не оплачивается на 100%, насколько он должен оплачиваться.

Часто можно услышать, что таксуют для души. Впрочем, мы же понимаем, что таксование требует немалых затрат. Можно ли сейчас считать эту работу выгодной, учитывая рост цен на топливо, расходные материалы и так далее?

Да, действительно, это такой есть мем, прикол. Даже я, выезжая уже сейчас, работаю чисто для души, потому что это профессия, которая втягивает, это постоянно живые деньги.

А человек, имея свой автомобиль, имея основную какую-то работу, на которой работает до пяти-шести часов, если у него, например, еще остается сила, он может за два-три-четыре часа заработать еще, как можно сказать, дополнительный бонус. Например, на поремонтировать или заправить автомобиль.



Люди могут таксовать после основной работы, чтобы немного подзаработать / Фото freepik

Насколько выгодно? Ну, я вам скажу так, что, в принципе, водитель такси зарабатывает немножечко больше, чем тот же продавец-консультант, тот же менеджер, который работает на какой-то стационарной работе. То есть заработок водителя такси зависит только от него. Сколько он хочет заработать – столько он и заработает. Для этого нужно много работать.

То есть если ты будешь работать четыре-пять часов, ты заработаешь одну сумму. Если ты будешь работать десять-двенадцать – другую сумму. Если ты будешь работать четырнадцать-пятнадцать – ты заработаешь еще другую сумму. Все зависит от самого водителя, от его желания заработать.

Да, конечно, сейчас оплата проезда в такси иногда бывает, как на маршрутке. Если вы вчетвером вызовете такси, заплатите, например, семьдесят гривен за минималку какую-то, и поймаете маршрутку, как будете ждать, вы вчетвером также заплатите семьдесят гривен. Здесь немножечко тариф пока занижен. Хотя с новыми агрегаторами весь тариф идет по запросу, то есть таргетированный. И если нет спроса, значит – тариф низкий. Если спрос большой – тариф высокий. То есть нет где-то какой-то стабильности.

И напоследок. Что бы вы хотели передать всем пассажирам и своим коллегам на дороге?

Хочу передать всем пассажирам: всегда садитесь с хорошим настроением в автомобиль. Водитель такси – это не ваш раб или личный водитель. Это человек, который выполняет услугу точно так же, как менеджер банка, точно так же, как человек в налоговой полиции.

Просто отношение к водителю такси, оно какое-то скептическое. То есть таксист, да и таксист. Это человек, который везет вашу жизнь. Вы садитесь, едете за 200 гривен в автомобиле, который стоит там полмиллиона. Водитель для вас начистил, намыл машину. Она (хорошо – 24 Канал) пахнет внутри. Да, понятно, есть и другая сторона медали, но я считаю, что в основном водители – те знакомые, которых я знаю, – они всегда относятся к своему автомобилю опрятно.

Самое сложное – брать заказы не за 3 копейки

Это интересно! Также мы имели разговор с украинской актрисой Натальей Бабенко. За время полномасштабного вторжения она сняла не один влог, пробуя себя в разных профессиях. Среди них была и работа в такси, о чем мы и пообщались со звездой фильмов "Пульс", "БожеВильные" и "Лучшие выходные".

В рамках своего блога вы попробовали не одну профессию: были и бариста, и курьером, и работали на рынке, и на АЗС. Что вдохновило вас на таксование для своего проекта "В чем дело"?

Буду честной, на самом деле это та профессия, которая наиболее доступна для каждого, если ты имеешь авто и желание! Поэтому решила попробовать, но поняла, что не каждая доступная профессия является рентабельной! Исходя из моего опыта, в моем случае это было совсем не прибыльно и даже наоборот!

Что было для вас самым сложным в работе таксистом? Как на вас реагировали пассажиры, узнавали ли вас?

Самым сложным было брать заказ не за 3 копейки. Не знаю почему, но когда в аккаунте ставила "Бизнес" или "Комфорт", совсем не было заказов, а когда убирала эти критерии, то получается, что "бесплатно катала пассажиров", судя по категории авто и расходов на нее и топливо!

Как Наталья Бабенко пробовала себя в роли таксистки: смотрите видео

На самом деле я таксовала один день, поэтому трудно делать какие-то выводы! За этот день не узнавали, но все удивлялись, что к ним приехала девушка на хорошем авто и почти бесплатно! Думаю, для пассажиров это был приятный опыт.

Часто мы можем услышать, что водители таксуют для души. Скажите, задумывались ли вы над тем, чтобы время от времени возить людей, чтобы немного отдохнуть от актерства?

Честно, это не моя отдушина! Попробовав себя в роли водителя такси, я больше стрессовала, чем получала удовольствие! Во-первых, пассажиры бывают разные, а ты девушка и боишься наткнуться на кого-то большого и неадекватного, поэтому так, чтобы хотелось к этому вернуться, – такого нет! Тем более чтобы таксовать, тебе нужно, чтобы было какое-то простенькое авто, чтобы было не жалко.

К слову, обратил внимание на то, как вы общались с инспектором, который выписывал вам штраф в видео для вашего блога. Можете ли вы назвать себя вспыльчивой? И какая вы за рулем?

Как и любой человек, я могу быть эмоциональной и возмущаться, когда есть какая-то несправедливость! Не хочу оправдываться, но на то были определенные причины. Да, я на минуту припарковалась под знаком. Но суть не в том, что на это была необходимость, потому что у меня просто "заглючило" приложение и я не знала куда мне двигаться дальше. Суть в том, что передо мной и за мной был запаркован целый ряд авто, там сидели мужчины и к ним никто не подошел и не выписал штраф. Поэтому в таких случаях я не буду молчать!

За рулем я люблю получать удовольствие, но это не всегда получается, потому что люди на дороге разные: очень не люблю невежливых водителей, которые подрезают, не включают поворотники, нарушают правила дорожного движения и создают аварийные ситуации – в такие моменты очень злюсь. Но в целом, когда в своей машине, очень люблю ехать, петь и пританцовывать, особенно, когда стоишь в пробках!

Каждый пассажир – в гостях у водителя

Отдельно хотел бы похвалить вас за музыкальный вкус. Какую музыку могут услышать те, кто ездит с вами? Есть ли у вас какой-то специальный плейлист для поездок на авто?

Я меломанка, но преимущественно слушаю украинских исполнителей! Очень люблю "Скрябина", "Океан Эльзы", "Бумбокс", а также сейчас есть большое количество новых интересных украинских артистов. Стараюсь постоянно открывать для себя кого-то нового.

Специальных плейлистов для поездок нет, но есть свои различные плейлисты, поэтому, какую музыку буду слушать, обычно зависит от настроения.

Наталья не только слушает музыку за рулем, но и поет: смотрите видео

Мы очень рады, что в Украине приобретает популярность такси для женщин. Скажите, чувствовали ли вы себя безопасно, когда попробовали себя в роли водителя такси? Что бы вы хотели передать мужчинам, которых подвозят женщины?

Когда пассажиры уже садились в машину, – да, чувствовала себя в безопасности, потому что мне повезло. Но в целом, когда ожидала того или иного пассажира, не было уверенности, что все будет хорошо. И это является проблемой, потому что это лотерея.

Поэтому я бы советовала мужчинам, и не только, относиться с пониманием и вести себя так, чтобы вы ни в коем случае не навредили морально другому человеку! И еще, каждый пассажир должен помнить, что когда он вызывает такси, он оказывается в гостях у водителя, поэтому желательно быть опрятным и вежливым!

Профессия не такая легкая, как кажется

Это интересно! В роли водителя такси себя попробовал также певец Сергей Лазановский. Он сел за руль, чтобы сделать промо для своей песни. И за один день работы водителем понял, что она не такая легкая, как мы можем себе представить.

Начнем с того, почему я обратился именно к вам. Вы провели довольно неожиданный эксперимент, попробовав себя на один день в роли таксиста. Вы даже в шутку написали: "+ одна профессия к трудовой книжке". Расскажите, как это было и как вам пришла в голову эта идея? И не захотели ли вы после этого пойти таксовать для души?

Когда-то давно мы говорили с продюсером и преподавательницей вокала Ириной Батюк, что нужно снимать что-то в авто, определенную рубрику. Во время подготовки релиза "Не кохай" мы решили снять такие видео с реакцией людей на мой трек, привлечь внимание пользователей в соцсетях. Кадров было несколько, не все удалось опубликовать, некоторые клиенты отказывали, а мы – отнеслись с пониманием.

Планировал ли я стать таксистом после этого? Откровенно – нет. Я люблю активный досуг и работу, чтобы всегда быть в движении. А находиться весь день в авто – видимо, то не для меня. Но для опыта я освоил эту профессию. И могу откровенно отметить, что она не такая легкая, как кажется на первый взгляд.

Сергей Лазановский пробовал себя в роли водителя такси: смотрите видео

Ролики, которые вы выкладывали из своего эксперимента, ярко подтверждают тот факт, что классная музыка – залог отличного настроения и хорошего дня. Мы видели, как пассажиры подпевали и двигались в такт песни – это прекрасно. Как, собственно, вы относитесь к тому, что таксисты слушают за рулем и чего бы вы точно не хотели слышать во время поездки?

Мы должны понимать, что люди делятся на две категории: те, которые любят слушать музыку за рулем, и те, кто нет. Поэтому здесь уже надо спрашивать у людей, не против ли они послушать что-то из колонок авто. Также надо учитывать момент, что не всем может понравиться выбранная вами музыка, ведь о вкусах не спорят. Важно, чтобы музыка не отвлекала в дороге, чтобы не произошло каких-то казусов. Однако главное – чтобы не звучала российская музыка.

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И напоследок. Что слушает Сергей Лазановский, когда сидит за рулем? Возможно, у вас есть плейлист для дороги, чтобы оставаться бодрым?

Да, у меня есть плейлист, который называется "Лечи душу". Там собраны песни, которые я люблю слушать в дороге. В общем – это песни зарубежных исполнителей, таких как FINNEAS, CALUM SCOTT, ADELE, LADY GAGA, DUNCAN LAURENCE, LEWIS CAPALDI. Однако в нем можно услышать что-то и из нашей эстрады 70/80/90 годов – Яремчук, Зинкевич. Ивасюк.

А вот и отрывок песни, которую премьерил во время таксования Сергей Лазановский: смотрите видео

В конце концов, как я люблю шутить, то я меломан. Иногда могу включить предложенный плейлист и послушать разножанровую музыку. Ее так много, что нам не хватит всей жизни, чтобы послушать все, что сейчас продуцируют творческие люди из разных уголков мира.

Оставайтесь с нами. В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" вас ожидает еще немало интересных собеседников, которые проведут вас за кулисы своей профессии!