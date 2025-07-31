Индикатор контроля тяги: как реагировать для безопасности на мокрой дороге

Индикатор контроля тяги (Traction Control Light) или стабильности – это важный сигнал вашего автомобиля. Он предупреждает о потере сцепления одного или нескольких колес.

Эта система, известная как TCS, помогает сохранять контроль над автомобилем в сложных условиях, как мокрая или скользкая дорога. Самое важное о понимании работы этого индикатора и о правильной реакции на него пишет 24 Канал благодаря Bumper.

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Что означает индикатор контроля тяги? Система контроля тяги активируется, когда датчики обнаруживают, что одно или несколько колес потеряли сцепление с дорогой, например на мокром асфальте или льду.

В таких ситуациях TCS (антибуксовочная система или система контроля тяги – на английском Traction Control System или Dynamic Traction Control) автоматически перераспределяет мощность двигателя от скользящих колес к тем, что имеют лучшее сцепление. Это помогает стабилизировать автомобиль и избежать заноса.

В некоторых автомобилях индикатор загорается только во время активации системы и гаснет, когда сцепление восстанавливается. Всегда проверяйте это в руководстве вашей машины.

Что означает и как действовать при включении TCS / Коллаж 24 Канала фото freepik

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Если Traction Control Light светится постоянно, это свидетельствует о проблеме в системе. То есть TCS может быть отключена, а это снижает безопасность вождения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Не игнорируйте этот сигнал – обратитесь к квалифицированному механику для диагностики. Постоянное горение индикатора может указывать на неисправность датчиков, проводки или других компонентов системы.

И пока вы не устранили проблему – водите осторожно, избегая резких маневров и скользких участков дороги. Если индикатор загорелся, уменьшите скорость и избегайте резких поворотов.

Итак, проверьте руководство автомобиля, чтобы знать, как именно работает индикатор в вашей модели. Также периодически проверяйте систему TCS, особенно перед зимним сезоном, и не откладывайте визит в автосервис, чтобы предотвратить серьезные поломки.