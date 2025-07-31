Ця система, відома як TCS, допомагає зберігати контроль над автомобілем у складних умовах, як-от мокра чи слизька дорога. Найважливіше про розуміння роботи цього індикатора та правильну реакцію на нього пише 24 Канал завдяки Bumper.

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Що означає індикатор контролю тяги? Система контролю тяги активується, коли датчики виявляють, що одне або кілька коліс втратили зчеплення з дорогою, наприклад на мокрому асфальті чи льоду.

У таких ситуаціях TCS (антибуксувальна система або система контролю тяги – англійською Traction Control System або Dynamic Traction Control) автоматично перерозподіляє потужність двигуна від ковзаючих коліс до тих, що мають краще зчеплення. Це допомагає стабілізувати автомобіль і уникнути заносу.

У деяких автомобілях індикатор загоряється лише під час активації системи та гасне, коли зчеплення відновлюється. Завжди перевіряйте це в посібнику вашої машини.

Що означає і як діяти за увімкнення TCS / Колаж 24 Каналу фото freepik

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Якщо Traction Control Light світиться постійно, це свідчить про проблему в системі. Тобто TCS може бути відключена, а це знижує безпеку водіння, особливо за несприятливих погодних умов.

Не ігноруйте цей сигнал – зверніться до кваліфікованого механіка для діагностики. Постійне горіння індикатора може вказувати на несправність датчиків, проводки або інших компонентів системи.

І доки ви не усунули проблему – керуйте обережно, уникаючи різких маневрів і слизьких ділянок дороги. Якщо індикатор загорівся, зменште швидкість і уникайте різких поворотів.

Отже, перевірте посібник автомобіля, щоб знати, як саме працює індикатор у вашій моделі. Також періодично перевіряйте систему TCS, особливо перед зимовим сезоном, і не відкладайте візит до автосервісу, щоб запобігти серйознішим поломкам.