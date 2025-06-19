Самый высокий мужчина Британии протестировал самый маленький гостиничный номер в стране: это надо видеть

Тео Тернер считается одним из самых высоких мужчин в Великобритании. И он решил бросить себе довольно непростой вызов – пожить в крошечном номере отеля easyHotel.

Чтобы вы понимали, площадь номера этого отеля достигает всего 10 квадратных метров. Тео решил продемонстрировать всем нам, с чем сталкиваются высокие путешественники, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

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Как путешествуется самому высокому мужчине Британии

Итак, Тео Тернер может похвастаться немалым ростом – 2,13 метра. И он решил провести ночь в крошечном в крошечном номере отеля, где его кровать достигает 1,88 метров в длину. Сюрприз-не сюрприз: ему было очень и очень тесно.

Во-первых, ноги Тео нагло свисали с кровати. Кроме того, он постоянно ударялся головой. Так что, назвать этот отдых отдыхом просто язык не поворачивается. А бросил он себе этот вызов не просто так. Ранее исследование продемонстрировало 20 самых неприятных вещей в отелях. Ведущие места в этом "антирейтинге" занимают грязь, кровати, которые сложно назвать удобными, а также громких соседей.



Тео Тернер с ростом 2,13 метра имеет немалые хлопоты во время путешествий / Фото PinPep

Быть высоким на 2,13 метра имеет свои плюсы и минусы. Но я привык к этому и лично мне это нравится – я бы ни за что не изменил это,

– заметил Тео.

Мужчине во время поездок всегда приходится доплачивать за дополнительное пространство для его ног в самолетах и поездах. Кроме того, он вынужден всюду наклоняться, чтобы не удариться головой.

Найти кровать, которая подходит для моего большого роста, может быть сложно, поэтому я обычно ложусь на кровать как морская звезда, иначе мои ноги свисают с края,

– жалуется он.

И хоть в отелях ему тесно, Тео заметил, что проживание у них – "всегда приключение". Но если выпадает возможность отдохнуть на удобной кровати, то он уже чувствует себя счастливым.



Кровать была откровенно маленькой для Тео / Фото PinPep

Заметим, что представитель отеля в шутку добавил, что в нем любят называть номера "уютными". В то же время он признает, что для Тео было недостаточно места.

Размер гостиничного номера (НЕ) важен

Исследование демонстрирует, что 96% респондентов не считают размер номера чем-то важным при бронировании. Для двух третей отель – просто место для ночлега. И если в нем есть базовые удобства, то этого уже достаточно.

Когда вы отправляетесь в увлекательное путешествие по городу, мы знаем, что наши гости ценят опыт больше, чем пространство. Вы не хотите тратить деньги на огромный номер, в котором вы не будете проводить большую часть времени,

– добавил представитель отеля.



Тео было немного дискомфортно в душе номера / Фото PinPep

Интересно, что для 14% респондентов самой большой проблемой является то, что их отель расположен далеко от места, которое они планируют посетить. А вот почти треть – 32% – стремятся поселиться недалеко от транспортных узлов.

Для 37% респондентов приоритетом является цена за ночь. Она также становится решающей при повторном бронировании для 67% опрошенных.

Когда речь идет о бронировании отеля, приоритеты людей меняются. Важнее не то, сколько квадратных метров занимает номер, а удобство, комфорт и расположение,

– подчеркнул представитель отеля.

Именно поэтому в нем сосредотачиваются на "прекрасном сне в компактных номерах с продуманным дизайном". Это, по его словам, позволяет предлагать отдых по выгодным ценам в центре.

20 главных недостатков отелей

А теперь мы назовем те самые 20 недостатков, о которых рассказали в самом начале. По мнению респондентов, больше всего их раздражает:

Недостаточная чистота.

Кровать неудобная.

Номера шумные.

Wi-Fi или медленный, или ненадежный.

Кондиционирование или отопление плохое.

Выезжать нужно рано.

Малое количество паркомест или же их отсутствие.

Наличие скрытых комиссий или неожиданных расходов.

Персонал недостаточно внимательный.

В номере нет чая или кофе.

Заезд в слишком позднее время.

Вода подается под слабым давлением.

Расположение сложно назвать удобным.

Места недостаточно.

Обслуживание во время завтрака, обеда или ужина медленное.

Номер дорогой, хоть вы в нем лишь ночуете.

Места для хранения вещей недостаточно.

Отсутствуют определенные блюда или напитки.

Нет утюга в номере.

Пространства на столе или мало, или нет вообще.

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А вы на что обращаете внимание при выборе гостиничного номера? Потому что мы – на наличие удобной кровати, на которой можно хорошо отдохнуть после работы.