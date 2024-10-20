И вот интересно, можно ли поиск знаний о депрессии или тревоге в тиктоке считать положительным явлением? Психотерапевт Тамми Миллер, автор книги "Терапия в мягкой обложке", поделилась своими соображениями по этому поводу, пишет Man of Many.

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Тикток и психическое здоровье: плюсы

Взрыв тиктока значительно увеличил количество контента о психическом здоровье в социальных сетях, и значительно больше людей делятся своими проблемами в сети. А есть еще же инстаграм, Reddit, фейсбук, ютуб и поисковые системы – то есть возможностей для поиска контента о психическом здоровье в интернете множество.

По мнению Миллер, положительным является то, что тема психического здоровья есть в открытом доступе и обсуждается публично. Увеличение внимания часто является первым шагом к уменьшению стигмы, которую некоторые люди могут ассоциировать с психическими расстройствами. Чем больше мы говорим о чем-то, тем менее необычным это кажется. Таким образом социальные медиа могут даже поощрить нас обратиться за профессиональной помощью.

Также существует чувство принадлежности, которое возникает, когда вы находите своих людей в интернете. Сообщество может помочь нам чувствовать себя менее одинокими. Просмотр контента от людей, которые переживают жизнь так же, как и мы, может быть невероятно ценным и обеспечить уникальную поддержку – да еще и там, где мы, проводим большую часть своего времени (на своем устройстве).

Можно ли считать поиск знаний о тревоге в тиктоке положительным явлением? / Фото freepik

Тикток и психическое здоровье: минусы

Первый минус – иллюзия частоты. То есть мы замечаем определенное понятие чаще после того, как осознаем его. Это когда вы видите больше синих машин на дороге после покупки собственной синей машины. И это подпитывает нашу одержимость определенными темами. Взаимодействуя с определенным понятием через сообщение в соцсетях, мы получаем больше таких сообщений, а дальше начинаем узнавать это понятие в нашей ленте. А когда речь идет о психических расстройствах, это может быть опасно.

Рост самодиагностики (второй минус) изучают во всем мире. Например, в исследовании, опубликованном в Comprehensive Psychiatry, рассматривали, как люди, пользующиеся тиктоком, самостоятельно диагностировали свои "тики" как синдром Туретта, потому что алгоритм создавал пользовательский контент, который эмоционально подкреплял такие убеждения.

Вот почему важно обратиться к врачу, чтобы подтвердить любой диагноз, поделившись всеми симптомами, с которыми мы можем бороться, а не только теми, которые мы видим через наши каналы. Неправильные диагнозы могут привести к неэффективному лечению и игнорированию причины наших негативных чувств.

Может быть опасно слепо следовать советам, увиденным в тиктоке. Ведь все, что мы видим в интернете, кто-то разместил со своим видением и целью, и это третий минус. Например, совет дает инфлюенсер, который ищет подписчиков, или бренд, который хочет продать продукцию. И все ими написанное может не соответствовать действительности. В таких ситуациях очень важно сохранять критическое мышление.

Проблема с цифровыми диагнозами также в том, что лучшие результаты поиска не всегда отражают всю нашу личность, и это может впоследствии повлиять на то, как мы будем искать поддержку и будем ли искать вообще.

Возможностей для поиска контента о психическом здоровье в интернете множество, но все ли с этим в порядке? / Фото freepik

Как управлять своим контентом и защитить свой разум

Управление алгоритмом работы в социальных сетях – это такой же акт заботы о себе, как и любой другой, направленный на психическое благополучие. Ставьте под сомнение все, что видите в своей ленте, и ставьте под сомнение, является ли ваша реакция на увиденный онлайн-контент правильной.

Содержание, которое учит и информирует, полезно, но содержание, который ухудшает наше самочувствие, даже если мы видим в нем свое отражение, не является полезным. Отписывайтесь от аккаунтов, которые ухудшают ваше самочувствие, когда видите их в своей ленте, и и ищите контент, который улучшает ваше настроение.

Отделяйте инфлюенсеров от профессионалов и прислушивайтесь к последним. Следите за своим терапевтом в социальных сетях или подписывайтесь на тех, кто публично делится своей аккредитацией. Чтобы вы были уверены, что информация о психическом здоровье, которую вы получаете, является достоверной и направлена на то, чтобы помочь вам выздороветь.

И помните, что можно поставить неправильный диагноз, когда мы пытаемся сделать это самостоятельно. Обратитесь за поддержкой к специалисту, который способен поставить диагноз, используя конкретные критерии, разработанные в результате многолетних исследований.

Но учтите, что даже если у вас нет диагноза, ваши чувства все равно реальны. Если вы нервничаете, значит, вы нервничаете. Вам не нужно иметь диагноз тревоги, чтобы ваши переживания были обоснованными.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.