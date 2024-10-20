И вот интересно, можно ли поиск знаний о депрессии или тревоге в тиктоке считать положительным явлением? Психотерапевт Тамми Миллер, автор книги "Терапия в мягкой обложке", поделилась своими соображениями по этому поводу, пишет Man of Many.
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Тикток и психическое здоровье: плюсы
Взрыв тиктока значительно увеличил количество контента о психическом здоровье в социальных сетях, и значительно больше людей делятся своими проблемами в сети. А есть еще же инстаграм, Reddit, фейсбук, ютуб и поисковые системы – то есть возможностей для поиска контента о психическом здоровье в интернете множество.
По мнению Миллер, положительным является то, что тема психического здоровья есть в открытом доступе и обсуждается публично. Увеличение внимания часто является первым шагом к уменьшению стигмы, которую некоторые люди могут ассоциировать с психическими расстройствами. Чем больше мы говорим о чем-то, тем менее необычным это кажется. Таким образом социальные медиа могут даже поощрить нас обратиться за профессиональной помощью.
Также существует чувство принадлежности, которое возникает, когда вы находите своих людей в интернете. Сообщество может помочь нам чувствовать себя менее одинокими. Просмотр контента от людей, которые переживают жизнь так же, как и мы, может быть невероятно ценным и обеспечить уникальную поддержку – да еще и там, где мы, проводим большую часть своего времени (на своем устройстве).
Можно ли считать поиск знаний о тревоге в тиктоке положительным явлением? / Фото freepik
Тикток и психическое здоровье: минусы
Первый минус – иллюзия частоты. То есть мы замечаем определенное понятие чаще после того, как осознаем его. Это когда вы видите больше синих машин на дороге после покупки собственной синей машины. И это подпитывает нашу одержимость определенными темами. Взаимодействуя с определенным понятием через сообщение в соцсетях, мы получаем больше таких сообщений, а дальше начинаем узнавать это понятие в нашей ленте. А когда речь идет о психических расстройствах, это может быть опасно.
Рост самодиагностики (второй минус) изучают во всем мире. Например, в исследовании, опубликованном в Comprehensive Psychiatry, рассматривали, как люди, пользующиеся тиктоком, самостоятельно диагностировали свои "тики" как синдром Туретта, потому что алгоритм создавал пользовательский контент, который эмоционально подкреплял такие убеждения.
Вот почему важно обратиться к врачу, чтобы подтвердить любой диагноз, поделившись всеми симптомами, с которыми мы можем бороться, а не только теми, которые мы видим через наши каналы. Неправильные диагнозы могут привести к неэффективному лечению и игнорированию причины наших негативных чувств.
Может быть опасно слепо следовать советам, увиденным в тиктоке. Ведь все, что мы видим в интернете, кто-то разместил со своим видением и целью, и это третий минус. Например, совет дает инфлюенсер, который ищет подписчиков, или бренд, который хочет продать продукцию. И все ими написанное может не соответствовать действительности. В таких ситуациях очень важно сохранять критическое мышление.
Проблема с цифровыми диагнозами также в том, что лучшие результаты поиска не всегда отражают всю нашу личность, и это может впоследствии повлиять на то, как мы будем искать поддержку и будем ли искать вообще.
Возможностей для поиска контента о психическом здоровье в интернете множество, но все ли с этим в порядке? / Фото freepik
Как управлять своим контентом и защитить свой разум
Управление алгоритмом работы в социальных сетях – это такой же акт заботы о себе, как и любой другой, направленный на психическое благополучие. Ставьте под сомнение все, что видите в своей ленте, и ставьте под сомнение, является ли ваша реакция на увиденный онлайн-контент правильной.
Содержание, которое учит и информирует, полезно, но содержание, который ухудшает наше самочувствие, даже если мы видим в нем свое отражение, не является полезным. Отписывайтесь от аккаунтов, которые ухудшают ваше самочувствие, когда видите их в своей ленте, и и ищите контент, который улучшает ваше настроение.
Отделяйте инфлюенсеров от профессионалов и прислушивайтесь к последним. Следите за своим терапевтом в социальных сетях или подписывайтесь на тех, кто публично делится своей аккредитацией. Чтобы вы были уверены, что информация о психическом здоровье, которую вы получаете, является достоверной и направлена на то, чтобы помочь вам выздороветь.
И помните, что можно поставить неправильный диагноз, когда мы пытаемся сделать это самостоятельно. Обратитесь за поддержкой к специалисту, который способен поставить диагноз, используя конкретные критерии, разработанные в результате многолетних исследований.
Но учтите, что даже если у вас нет диагноза, ваши чувства все равно реальны. Если вы нервничаете, значит, вы нервничаете. Вам не нужно иметь диагноз тревоги, чтобы ваши переживания были обоснованными.